La demande de fonds européens propulse les entrées de capitaux dans les fonds d'actions mondiaux à leur plus haut niveau depuis sept semaines

Les fonds européens ont été le principal moteur des entrées de capitaux dans les fonds d'actions mondiaux au cours de la semaine s'achevant le 11 novembre, soutenus par de solides résultats et la baisse des cours du pétrole brut, malgré la récente vague de ventes qui a touché les valeurs technologiques américaines.

Les entrées nettes de 35,13 milliards de dollars vers les fonds européens — le plus gros total hebdomadaire depuis juin 2021 — ont contribué à porter le total des entrées nettes vers les fonds d'actions mondiaux à 50,99 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis le 23 septembre, selon les données de LSEG Lipper.

Les fonds d’actions américains et asiatiques ont attiré respectivement 6,6 milliards de dollars et 6,15 milliards de dollars d’achats nets au cours de la semaine.

L’ .STOXX paneuropéen STOXX 600 a atteint jeudi un niveau record de 666,58, soutenu par les bons résultats de la banque italienne UniCredit CRDI.MI , les prévisions de marge bénéficiaire solides pour 2027 du fabricant d’équipements d’IA Siemens Energy ENR1n.DE , et les perspectives de résultats encourageantes de la société américaine de néocloud CoreWeave CRWV.O .

Parmi les fonds sectoriels, les secteurs de la technologie, de la santé et de la finance ont attiré des entrées nettes de 2,62 milliards de dollars, 833 millions de dollars et 820 millions de dollars respectivement, tandis que le secteur industriel a enregistré des sorties nettes hebdomadaires de 1,07 milliard de dollars.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des sorties nettes hebdomadaires de 507,89 millions de dollars, mettant fin à une série de sept semaines de flux entrants.

Les fonds obligataires d'État ont enregistré des sorties nettes de 488,8 millions de dollars, après des entrées nettes de 5,17 milliards de dollars la semaine précédente. Les investisseurs ont également retiré 1,72 milliard de dollars nets des fonds obligataires mondiaux libellés en dollars, tout en achetant 2,07 milliards de dollars nets de fonds obligataires d'entreprises.

Les investisseurs ont également retiré un montant net de 37,48 milliards de dollars des fonds monétaires, après avoir effectué des achats nets de 174,22 milliards de dollars la semaine précédente.

Du côté des matières premières, les fonds investis dans l’or et les autres métaux précieux sont restés prisés pour la deuxième semaine consécutive, attirant des entrées nettes de 614 millions de dollars. Les investisseurs ont également acheté pour 215,43 millions de dollars de fonds énergétiques, prolongeant ainsi la récente série d’achats nets à quatre semaines consécutives.

Sur les marchés émergents, les fonds d’actions ont attiré 4,65 milliards de dollars nets, leur plus importante entrée hebdomadaire depuis trois semaines. En revanche, les investisseurs ont retiré 657,44 millions de dollars nets des fonds obligataires, marquant ainsi une troisième semaine consécutive de sorties, selon les données portant sur un total de 29.202 fonds.