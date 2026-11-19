La demande de gaz naturel américain destiné à être transformé en GNL a reculé jeudi, les livraisons de gaz d'alimentation vers l'installation de Cheniere Energy LNG.N à Sabine Pass, la plus grande usine d'exportation de gaz naturel liquéfié du pays, ayant fortement diminué, ce qui suggère qu'au moins un train de liquéfaction pourrait être à l'arrêt ou fonctionner à capacité réduite.
• Les flux de gaz vers les huit principales usines d’exportation de GNL américaines sont tombés à 19,3 milliards de pieds cubes par jour jeudi, contre un chiffre révisé de 19,7 milliards de pieds cubes par jour mercredi, selon les données préliminaires de LSEG.
• Cette baisse s’explique par la diminution des livraisons de gaz d’alimentation vers le site d’exportation de Sabine Pass, en Louisiane, qui s’établissaient à un peu moins de 4,1 milliards de pieds cubes par jour, contre un niveau habituel d’environ 5 milliards de pieds cubes par jour à cette période de l’année, selon ces données.
• La plupart des autres terminaux d’exportation de GNL fonctionnaient à près de leur pleine capacité. Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et un fournisseur clé de l’Europe et de l’Asie.
• La seule exception était Freeport LNG au Texas, l’un des plus grands terminaux d’exportation américains, où jeudi marquait le 31e jour consécutif de fonctionnement à capacité réduite. La demande en gaz d’alimentation s’est maintenue autour de 1,75 milliard de pieds cubes par jour, un niveau inférieur à la pleine capacité opérationnelle de l’installation, selon les données de LSEG.
• Cheniere n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Freeport a indiqué que ses trois trains de production fonctionnaient.
• Dans l’ensemble, la demande américaine en gaz d’alimentation est restée proche de niveaux historiquement élevés, soutenue par une forte demande mondiale et des taux d’utilisation élevés dans la plupart des installations d’exportation.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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