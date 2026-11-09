La demande américaine en gaz d'alimentation pour le GNL atteint un niveau record de 20,4 milliards de pieds cubes par jour, alors que les usines d'exportation tournent presque à pleine capacité

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(Ajoute des détails et du contexte à partir du deuxième paragraphe)

par Curtis Williams

La demande américaine de gaz naturel destiné à être transformé en GNL a atteint lundi un niveau record de 20,4 milliards de pieds cubes, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

* La demande de gaz d'alimentation a été stimulée par un taux d'utilisation élevé dans les usines d'exportation américaines.

* Les prix mondiaux du gaz naturel liquéfié sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis 2022, année où l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les flux commerciaux énergétiques.

* Selon les données de LSEG, la quasi-totalité des installations américaines de GNL fonctionnaient lundi à pleine capacité ou presque.

* L'usine de Sabine Pass de Cheniere Energy LNG.N , en Louisiane, qui est la plus grande installation d'exportation de GNL du pays, consommait environ 5 milliards de pieds cubes par jour de gaz, soit près d'un quart de la demande totale de gaz d'alimentation, selon les données de LSEG.

* L'usine de GNL de Venture Global VG.N à Plaquemines, la deuxième plus grande installation d'exportation, prélevait environ 4,2 milliards de pieds cubes par jour, selon les données de LSEG.

* Freeport LNG, qui a connu ces dernières années davantage de perturbations opérationnelles que la plupart des usines d’exportation américaines, fonctionnait également à un niveau proche de sa capacité maximale, avec près de 2,1 milliards de pieds cubes par jour, selon ces données.

* Par ailleurs, Golden Pass LNG, la coentreprise entre Exxon Mobil XOM.N et QatarEnergy, fonctionnait à pleine capacité et consommait environ 0,8 milliard de pieds cubes par jour, selon les données de LSEG.

* La demande moyenne en gaz d'alimentation en novembre a atteint un niveau record de 18,9 milliards de pieds cubes par jour, selon LSEG.

* Les installations américaines de GNL, dont la plupart sont situées le long de la côte du golfe du Mexique, gagnent généralement en efficacité lorsque les températures baissent, ce qui permet aux exploitants de transformer de plus grands volumes de gaz naturel en GNL à l’approche de l’hiver.