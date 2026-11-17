La demande américaine de 50 milliards de dollars pour le secteur aérien se heurte à une opposition

Plusieurs sénateurs républicains ont déclaré mardi qu'ils ne soutiendraient pas la demande de l'administration Trump visant à obtenir 50 milliards de dollars pour la réforme du contrôle aérien et la modernisation des aéroports, mais qu'ils étaient prêts à appuyer une demande plus modeste axée sur la sécurité.

Le ministre des Transports, Sean Duffy, avait demandé vendredi 30 milliards de dollars – dont 18 milliards pour les aéroports –, mais il a porté ce montant à 50 milliards après qu’un arrêt général des vols à l’échelle nationale, imputé à un seul routeur, a entraîné l’annulation de plus de 18.000 vols.

Certains républicains ont également estimé que les compagnies aériennes ou d’autres utilisateurs du système devraient prendre en charge une partie des coûts. “Je ne voterai pas en faveur de l’octroi de ces fonds pour aider les aéroports locaux”, a déclaré le sénateur républicain John Kennedy.