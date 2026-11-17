Plusieurs sénateurs républicains ont déclaré mardi qu'ils ne soutiendraient pas la demande de l'administration Trump visant à obtenir 50 milliards de dollars pour la réforme du contrôle aérien et la modernisation des aéroports, mais qu'ils étaient prêts à appuyer une demande plus modeste axée sur la sécurité.
Le ministre des Transports, Sean Duffy, avait demandé vendredi 30 milliards de dollars – dont 18 milliards pour les aéroports –, mais il a porté ce montant à 50 milliards après qu’un arrêt général des vols à l’échelle nationale, imputé à un seul routeur, a entraîné l’annulation de plus de 18.000 vols.
Certains républicains ont également estimé que les compagnies aériennes ou d’autres utilisateurs du système devraient prendre en charge une partie des coûts. “Je ne voterai pas en faveur de l’octroi de ces fonds pour aider les aéroports locaux”, a déclaré le sénateur républicain John Kennedy.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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