La défaite de Trump aux élections de mi-mandat donne à ses partenaires commerciaux une marge de manœuvre pour résister

Le rejet dont a fait l'objet le Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat, en raison de la hausse du coût de la vie, pourrait encourager les pays du monde entier à résister à ses politiques commerciales agressives, qui ont entraîné une hausse des prix pour les consommateurs américains.

Les démocrates ont remporté la majorité tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants mardi, les électeurs américains ayant infligé une sévère réprimande aux politiques de Trump, en particulier aux droits de douane et à la guerre contre l'Iran, qu'ils tiennent pour responsables d'une inflation persistante.

Cela pourrait donner aux pays une raison supplémentaire de freiner les promesses d'investissement qu'ils avaient faites pour éviter les droits de douane, et donner à la Chine, son concurrent économique, un avantage perçu dans les négociations commerciales en cours, ont déclaré des analystes politiques et des économistes.

La prochaine grande sortie internationale de Trump sera un voyage en Asie à la fin du mois, où il doit rencontrer les dirigeants d'Asie du Sud-Est aux Philippines, puis participer au forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine.

Le Japon et la Corée du Sud, les alliés les plus proches des États-Unis en Asie, se sont engagés l'année dernière à réaliser respectivement 550 milliards et 350 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis dans le cadre d'accords conclus avec Trump.

“Les démocrates semblent considérer que ces engagements d'investissement ont été imposés aux alliés”, a déclaré Heo Yoon, professeur d'économie à l'université Sogang de Séoul, ajoutant que ces pays pourraient désormais se sentir moins contraints de respecter ces engagements.

Mais d'autres ont averti que Donald Trump, critiqué dans son pays, pourrait exercer une pression encore plus forte sur ses alliés à l'étranger, les poussant à honorer les investissements promis afin de démontrer l'efficacité de ses politiques.

“La question des droits de douane n'est pas close. Si la réponse du Japon tarde à venir, les appels à l'instauration de droits de douane supplémentaires pourraient refaire surface”, a déclaré Kazuhiro Maeshima, professeur de politique américaine à l'université Sophia de Tokyo.

La Corée du Sud est devenue la cible privilégiée de la colère de Trump à l'encontre des pays qui, selon lui, n'ont pas tenu leurs promesses d'investissement faites pour éviter les droits de douane qu'il juge nécessaires au rééquilibrage du commerce américain avec ses alliés comme avec ses concurrents. Tout récemment, Séoul a réfuté les affirmations de Trump selon lesquelles elle aurait accepté de financer l'Alaska LNG, un projet de gazoduc de gaz naturel liquéfié.

Si Trump peut toujours exercer son pouvoir exécutif en matière de politique tarifaire, Ban Kil-joo, professeur de relations internationales à l'Académie diplomatique nationale de Corée, a estimé que l'examen minutieux de ces projets par le Congrès pourrait donner à Séoul “un temps précieux” pour les examiner et les évaluer.

TRUMP MAÎTRISÉ OU DÉCHAÎNÉ?

Pour des pays comme l'Inde, qui négocient encore des accords commerciaux avec les États-Unis, les résultats des élections de mi-mandat pourraient inciter à adopter une attitude attentiste, ont estimé des analystes.

Le ministre indien du Commerce a déclaré au début du mois que la première phase d'un accord commercial entre l'Inde et les États-Unis en était aux dernières étapes de sa rédaction, mais a réaffirmé que New Delhi ne donnerait son feu vert que si elle obtenait un avantage sur les exportateurs concurrents.

New Delhi et Washington se sont mis d'accord en février sur un accord-cadre réduisant de 50 % à 18 % les droits de douane punitifs sur la plupart des produits indiens, imposés en août dernier après l'échec d'un précédent cycle de négociations.

Après les élections de mi-mandat, la Maison Blanche pourrait subir une pression accrue pour éviter un retour aux guerres commerciales qui pourraient alourdir encore davantage les coûts pour les consommateurs américains, a déclaré Tommy Xie, responsable de la recherche macroéconomique pour l'Asie à la banque OCBC.

D'autres ont toutefois mis en garde contre la possibilité que Trump se montre plus conciliant.

“Des pays comme l'Inde devraient rester prudents. Une victoire démocrate ne rendra pas nécessairement Trump plus conciliant envers quelque pays que ce soit”, a déclaré Rajiv Bhatia, ancien diplomate indien et chercheur émérite au Gateway House, un groupe de réflexion.

Bhatia a ajouté que l'Inde devrait renforcer ses préparatifs diplomatiques et s'engager plus activement auprès du Congrès américain pour faire valoir ses préoccupations en matière de commerce, de droits de douane et de visas.

PAS DE LIBERTÉ D'ACTION AVEC PÉKIN

La Chine, qui a conclu avec les États-Unis une trêve commerciale fragile expirant en janvier, cherchera des moyens de tirer parti de la fragilité politique de Trump pour renforcer sa position dans les négociations commerciales, ont indiqué des analystes.

“Xi Jinping se rendra compte que l'autorité de Trump a été considérablement affaiblie par ces résultats, et il réfléchira sans aucun doute à des moyens d'en tirer parti”, a déclaré Saul Eslake, économiste chez Corinna Economic Advisory en Australie.

Mais d'autres ont estimé que les difficultés de Trump ne constituaient pas nécessairement une bonne nouvelle pour Pékin.

Le président américain s'est donné beaucoup de mal pour améliorer ses relations avec Xi — notamment en l'accueillant lors d'une somptueuse visite d'État en septembre — et un Congrès contrôlé par les démocrates pourrait limiter sa capacité à proposer des avantages en contrepartie d'accords futurs.

“Les démocrates ne laisseront probablement pas Trump agir à sa guise dans ses négociations avec Pékin”, a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour la région Asie-Pacifique chez Natixis, ajoutant qu'ils avaient déjà critiqué les sommets entre Trump et Xi pour leur manque de substance sur des questions clés telles que l'intelligence artificielle.

Un Congrès démocrate serait plus enclin à soutenir un renforcement des contrôles à l'exportation des technologies et une surveillance accrue des chaînes d'approvisionnement dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs, ce qui laisserait à Trump moins de marge de manœuvre pour accorder des concessions ayant un impact sur ces secteurs à forte croissance, a-t-elle ajouté.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré mercredi aux journalistes que les élections de mi-mandat relevaient des affaires internes des États-Unis et que Pékin continuerait à gérer les divergences et à renforcer la coopération avec Washington.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jihoon Lee, Tamiyuki Kihara, Saurabh Sharma et Kevin Yao