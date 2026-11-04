La défaite cuisante de Trump aux élections de mi-mandat illustre la puissance des opposants aux centres de données

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(Mise à jour avec les cours boursiers américains, ajout de commentaires supplémentaires dans les deux derniers paragraphes, mise à jour de la mention « médias »; titre précédent: USA-ELECTIONS/AI)

* Les démocrates promettant un moratoire sur les centres de données remportent des mandats au niveau des États

* Les actions du secteur de l’IA chutent alors que leurs opposants s’apprêtent à prendre le pouvoir politique

* Selon Goldman, 45 % de la capacité prévue des centres de données américains est menacée

par Jiaxing Li et Selena Li

Les opposants aux centres de données ont figuré parmi les grands gagnants de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, ce qui témoigne d’un changement d’opinion publique vis-à-vis de l’IA et, selon les investisseurs, d’un possible ralentissement du boom qui a stimulé la croissance économique et les marchés boursiers américains.

L'ampleur et la portée de la vague démocrate commençaient encore à se dessiner mercredi. Mais lors des élections au poste de gouverneur au Texas et en Géorgie, des démocrates qui avaient en partie axé leur campagne sur un moratoire concernant le développement des centres de données ont remporté des mandats que le parti n'avait plus occupés depuis des décennies.

Leurs victoires confèrent un poids politique aux opposants à ces projets, qui sont au cœur de l’essor de l’IA mais qui sont bruyants, gourmands en eau, avides d’électricité et de plus en plus impopulaires auprès de leurs voisins, ont déclaré les investisseurs.

Les actions des centres de données basés aux États-Unis ont chuté à mesure que la vague démocrate se confirmait. Core Scientific CORZ.O a reculé de 11,6 % et Iren IREN.O a plongé de 12,5 %, tandis que d’autres entreprises d’infrastructures d’IA telles qu’Applied Digital APLD.O , Hut 8 Corp HUT.O , Cipher Digital CIFR.O et des entreprises du secteur de l’énergie telles que GE Vernova GEV.N , Constellation Energy

CEG.O et Vistra VST.N ont également chuté.

Selon les investisseurs , ces résultats devraient entraîner un durcissement de la réglementation et pourraient avoir des répercussions sur les marchés financiers, où les valeurs liées à l’IA étaient en baisse mercredi; les paris importants ont déjà commencé à vaciller en raison des inquiétudes liées aux dépenses et à la surcapacité.

« À notre avis, l’importance de ces élections de mi-mandat tient davantage d’un référendum sur l’IA que d’un référendum sur (Donald) Trump », a déclaré Aidan Yao, stratège en chef des investissements à l’Amundi Investment Institute, la branche de recherche du plus grand gestionnaire d’actifs européen.

« Si le thème de l’IA venait à être soumis à certaines restrictions, l’économie américaine, l’inflation aux États-Unis et la politique monétaire américaine deviendraient alors toutes très, très incertaines. »

À cela s’ajoute l’introduction en bourse imminente d’Anthropic, qui s’apprête à lancer officiellement la commercialisation de ses actions auprès d’investisseurs potentiels la semaine prochaine. Un document réglementaire amendé publié lundi a montré que la perte nette d’Anthropic s’était réduite au troisième trimestre, son chiffre d’affaires ayant bondi de 47 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 16,96 milliards de dollars, même si le rythme de croissance a ralenti.

VAGUE AU TEXAS

Le rejet le plus spectaculaire aux urnes a eu lieu au Texas, qui, selon les estimations de GLJ Research, représente environ un quart de la capacité des centres de données américains devant être mis en service d’ici 2030.

Mais la démocrate Gina Hinojosa a évincé Greg Abbott du poste de gouverneur, créant la surprise et mettant fin à trois décennies de domination républicaine sur cette fonction, tandis que son collègue de parti James Talarico a été élu sénateur.

État conservateur et producteur de pétrole, le Texas s’efforce depuis des années de se réinventer en tant que pôle technologique, attirant des entreprises telles que SpaceX

SPCX.O et des entrepreneurs comme Elon Musk, qui a fait don de plus de 150 millions de dollars à Ken Paxton, le républicain battu par Talarico.

Mais même les républicains se sont retournés contre les centres de données, qui, selon leurs détracteurs, font grimper les factures d’électricité, polluent le ciel nocturne avec leurs lumières et ne créent pas suffisamment d’emplois ni de recettes fiscales pour justifier les aides accordées par les États.

« Les centres de données dans l’espace semblent plutôt attrayants en ce moment », a déclaré Musk sur les réseaux sociaux après l’élection.

Goldman Sachs a indiqué que les victoires des démocrates aux élections législatives au Texas, au Michigan et en Géorgie pourraient mettre en péril environ 45 % de la capacité prévue des centres de données américains, en raison de moratoires potentiels sur la construction, d’une réglementation plus stricte et d’une réduction des incitations fiscales.

En Géorgie, où, selon la société de services immobiliers commerciaux et d’investissement CBRE, Atlanta est le marché de construction de centres de données le plus actif du pays, la démocrate Keisha Lance Bottoms a remporté l’élection au poste de gouverneur, mettant fin à plus de deux décennies de domination républicaine.

Il reste à voir dans quelle mesure le secteur des centres de données et de l’IA sera affecté, ont écrit les analystes de HSBC Max Kettner et Duncan Toms.

« Un scénario possible – et tout à fait plausible – est que nous n’assisterons pas à des moratoires généralisés sur les centres de données, mais plutôt à un renforcement de la réglementation et à une surveillance accrue de ces installations », ont-ils déclaré. « Un autre scénario est que les centres de données quittent tout simplement le Texas pour s’installer dans d’autres États. »

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué que l’élection de la démocrate Amy Acton au poste de gouverneur de l’Ohio créait un risque significatif de retards dans les projets de centres de données dans cet État, notamment un projet de 10 gigawatts impliquant Nvidia NVDA.O , qui est le plus important de l’État. L’Ohio a instauré plus tôt cette année un moratoire sur l’examen des nouvelles demandes d’exonération fiscale pour les centres de données.

LE SECTEUR DE L’IA

La croissance du secteur de l’IA a entraîné une hausse des cours boursiers cette année, alimentée par les anticipations concernant la demande de puces, tout en faisant grimper les rendements obligataires, le boom de la construction de centres de données stimulant la croissance économique.

Les entreprises spécialisées dans les puces électroniques et l’IA, telles que TSMC 2330.TW , Samsung Electronics

005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Kioxia 285A.T , ont vu leurs cours baisser en Asie mercredi, parallèlement à la hausse des rendements obligataires.

Certes, de nombreux analystes ont estimé qu’un ralentissement de la construction de centres de données aux États-Unis n’annonçait pas nécessairement un changement de la demande en matière d’IA ou de puissance de calcul, et certains considèrent la baisse d’environ 8 % du Nasdaq .IXIC au cours du mois dernier comme une opportunité d’achat.

Tommaso Leodari, directeur des investissements du fonds spéculatif Index & Cie, basé à Dubaï, a déclaré que les risques pesant sur les centres de données étaient difficiles à prévoir, compte tenu de leur rôle vital dans la concurrence entre les États-Unis et la Chine.

« Je ne prévois pas de restrictions, de hausses d’impôts ou d’autres formes d’opposition à la force motrice d’une nouvelle révolution industrielle pour les États-Unis. Je considère que les démocrates vont continuer à se montrer plus modérés qu’auparavant; toute colère sera donc dirigée contre Trump et son équipe, et non contre une nouvelle industrie capable de sauver l’impérialisme américain », a-t-il déclaré.