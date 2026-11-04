La défaite cuisante de Trump aux élections de mi-mandat démontre la puissance des opposants aux centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les démocrates qui promettent un moratoire sur les centres de données remportent des mandats au niveau des États

* Les obligations remontent, tandis que les valeurs liées à l'IA chutent en raison des craintes d'un ralentissement du secteur sur les marchés

* L'ampleur et la portée de la vague démocrate se précisent

(Mise à jour avec les cours des opérateurs de centres de données, ajout de l'introduction en bourse d'Anthropic et des documents réglementaires)

par Jiaxing Li et Selena Li

Les opposants aux centres de données ont figuré parmi les grands gagnants de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, ce qui témoigne d’un changement d’opinion publique vis-à-vis de l’IA et, selon les investisseurs, d’un éventuel ralentissement de l’essor qui a stimulé la croissance économique américaine et les marchés boursiers.

L’ampleur et la portée de la vague démocrate commençaient tout juste à se dessiner. Mais lors des élections au poste de gouverneur au Texas et en Géorgie, des démocrates qui avaient en partie axé leur campagne sur un moratoire concernant le développement des centres de données ont remporté des mandats que le parti n’avait plus occupés depuis des décennies.

Leurs victoires confèrent un poids politique à la contestation de ces projets, qui sont au cœur de l’essor de l’IA mais qui sont bruyants, gourmands en eau, avides d’électricité et de plus en plus impopulaires auprès de leurs voisins, ont déclaré les investisseurs.

Les investisseurs estiment que ces résultats vont probablement entraîner un durcissement de la réglementation et pourraient se répercuter sur les marchés financiers, où les actions du secteur de l’IA étaient en baisse mercredi; les paris importants ont déjà commencé à vaciller en raison des inquiétudes liées aux dépenses et à la surcapacité.

« À notre avis, l’importance de ces élections de mi-mandat tient davantage d’un référendum sur l’IA que d’un référendum sur l’ (Donald) Trump », a déclaré Aidan Yao, stratège en investissement senior à l’Amundi Investment Institute, la branche de recherche du plus grand gestionnaire d’actifs européen.

« Si le thème de l’IA venait à être soumis à certaines restrictions, l’économie américaine, l’inflation aux États-Unis et la politique monétaire américaine deviendraient alors toutes très, très incertaines. »

À cela s’ajoute l’introduction en bourse (IPO) imminente d’Anthropic. La plus grande entreprise d’IA au monde s’apprête à lancer officiellement la commercialisation de ses actions auprès d’investisseurs potentiels la semaine prochaine. Un document réglementaire amendé publié lundi a montré que la perte nette d’Anthropic s’était réduite au troisième trimestre, son chiffre d’affaires ayant bondi de 47 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 16,96 milliards de dollars, même si le rythme de croissance a ralenti.

VAGUE AU TEXAS

Le rejet le plus spectaculaire aux urnes s’est produit au Texas, qui, selon les estimations de GLJ Research, représente environ un quart de la capacité des centres de données américains qui devraient être mis en service d’ici 2030.

La démocrate Gina Hinojosa a évincé Greg Abbott du poste de gouverneur, créant la surprise et mettant fin à trois décennies de domination républicaine sur cette fonction, tandis que son collègue de parti James Talarico a été élu sénateur.

État conservateur et riche en pétrole, le Texas s’efforce depuis des années de se réinventer en tant que pôle technologique, attirant des entreprises comme SpaceX SPCX.O et des entrepreneurs comme Elon Musk, qui a versé plus de 150 millions de dollars à la campagne républicaine.

Mais même les républicains se sont retournés contre les centres de données, qui, selon leurs détracteurs, font grimper les factures d’électricité, polluent le ciel nocturne avec leurs lumières et ne créent pas suffisamment d’emplois ni de recettes fiscales pour justifier les aides accordées par les États.

"Les centres de données dans l’espace semblent plutôt attrayants en ce moment", a déclaré Musk sur les réseaux sociaux après l’élection.

"On dirait que mes lasers spatiaux destinés à influencer les élections n’ont pas fonctionné cette fois-ci."

En Géorgie, où, selon la société de services immobiliers commerciaux et d’investissement CBRE, Atlanta est le marché de construction de centres de données le plus actif du pays, la démocrate Keisha Lance Bottoms a remporté le scrutin pour le poste de gouverneur, mettant fin à plus de deux décennies de domination républicaine.

LE MARCHÉ DE L’IA

L’IA a été un thème dominant cette année sur les marchés financiers, entraînant une hausse des actions grâce aux paris sur la demande de puces électroniques tout en faisant grimper les rendements obligataires, alors que le boom de la construction de centres de données stimule la croissance économique.

Les entreprises spécialisées dans les puces électroniques et l’IA, telles que TSMC 2330.TW , Samsung Electronics

005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Kioxia 285A.T , ont vu leur cours baisser mercredi en Asie, parallèlement à la baisse des rendements obligataires.

« Les démocrates vont probablement faire pression pour une réglementation plus stricte », a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management, une société de gestion de fonds basée à Singapour.

« Les deux principaux risques … ont été le retour sur investissement et le financement de cette expansion. Ces deux aspects sont désormais probablement plus difficiles à gérer. »

Les actions des opérateurs américains de centres de données Applied Digital APLD.O , Terawulf WULF.O , Core Scientific

CORZ.O et Iren IREN.O ont reculé en pré-ouverture, avec des baisses comprises entre 0,16% et 2,9%. La société de néocloud Nebius NBIS.O a progressé de près de 2%, tandis que son concurrent Coreweave CRWV.O a reculé de 0,32%.

Certes, de nombreux analystes ont estimé qu’un ralentissement de la construction de centres de données aux États-Unis n’annonçait pas nécessairement un changement dans la demande en matière d’IA ou de puissance de calcul, et certains considèrent la baisse d’environ 8% de l’indice Nasdaq .IXIC au cours du mois dernier comme une opportunité d’achat.

Pourtant, Ilan Benhamou, du service de vente d’actions de J.P. Morgan à New York, a qualifié la course au Texas de "seule chose qui compte" dans une note préélectorale adressée à ses clients, et les investisseurs y voient un signal d’alarme.

"Les entreprises doivent disposer d’une acceptation sociale pour exercer leurs activités, et je pense que les fournisseurs actuels d’IA sont vraiment confrontés à une crise de relations publiques en ce moment", a déclaré Katie Koch, directrice générale de la société de gestion d’actifs TCW, lors d’un sommet financier à Hong Kong.

"Elles doivent définir quelle sera l’utilité sociale de l’IA et des centres de données pour les Américains, et jusqu’à présent, elles n’y sont pas parvenues."