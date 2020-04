La décollecte continue pour les valeurs nord-américaines

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs nord-américaines ont subi une nouvelle session de marché compliquée hier.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs nord-américaines ont subi une nouvelle session de marché compliquée hier, avec une performance négative de -1,46% ainsi qu'une décollecte notable de $85,88M. Suite aux annonces de stimuli de la FED et du gouvernement au niveau fiscal, les marchés semblent être entrés en phase de consolidation. La route vers une reprise totale sera encore longue et les investisseurs n'ont toujours pas réinvesti les valeurs nord-américaines. Depuis le début de l'année, le segment a perdu -21,48% et 1,12Mds d'actifs. Il rassemble 18 ETFs répliquant 14 indices pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $3,48Mds.