La décollecte continue pour les obligations gouvernementales US de longue maturité

Les investisseurs ont retiré du capital du segment des obligations gouvernementales US de longue maturité.

Pour la septième session de marché consécutive, et ce malgré une performance journalière positive à +3,03%, les investisseurs ont retiré du capital du segment des obligations gouvernementales US de longue maturité avec une décollecte significative ce vendredi de -$843,62M. Sur les 30 derniers jours, $4,8Mds d'actifs sous gestion ont été retirés des 12 ETFs inclus dans le segment. Depuis le début de l'année, les ETFs concernés ont progressé de 14,09%, dont 8,29% sur les 30 derniers jours seulement. Les obligations ont historiquement été utilisées comme une alternative aux actions en temps d'incertitude et plus particulièrement les obligations gouvernementales de plus courtes maturités. 12 ETFs répliquant 3 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $21,02Mds.

