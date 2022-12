La décision de la Banque du Japon pèse sur les Bourses européennes

(AOF) - Après avoir été surpris la semaine dernière, par la détermination de la Fed, mais surtout de la BCE, à poursuivre leurs hausses de taux pour lutter contre l'inflation, les investisseurs l’ont également été ce matin par la décision de la Banque du Japon d’autoriser une légère hausse de ses taux. Elle a décidé de permettre au rendement des emprunts d’Etat à 10 ans d’évoluer de 50 points de base de part et d’autre de son objectif de 0% contre 25 points auparavant.

" Le marché a interprété la décision d'aujourd'hui comme le premier petit pas vers la sortie de la politique monétaire expansionniste ", a commenté Commerzbank.

Tout au long de cette année, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda était resté droit dans ses bottes en ne modifiant pas sa politique monétaire très accommodante alors même que les autres grandes banques centrales augmentaient leurs taux au pas de charge.

La modification de la stratégie de lutte contre la déflation de la Banque du Japon n'était pas attendue avant la prise de fonction du successeur du gouverneur de la BoJ, c'est-à-dire au printemps.

La décision de la Banque du Japon a entraîné une hausse des taux longs en Europe et aux Etats-Unis, même si cette tension a tendance à se calmer. Le rendement du 10 ans américain gagne plus de 7 points de base à 3,66% et son équivalent allemand, près de 5 points de base à 2,25%.

La hausse des taux longs pèse sur les marchés en Europe, avec un CAC 40 en repli de 0,68% à 6 430,90 points et de 0,44% à 3 794,39 points pour l'EuroStoxx50. Les secteurs les plus sensibles à la hausse des taux, comme l'immobilier, reculent nettement. Renault est également en forte baisse dans le sillage de la nette hausse du yen consécutive à la décision de la Banque du Japon. Renault détient 43,4% du capital du groupe japonais, Nissan.