La décision de la banque chargée de l'introduction en Bourse d'Anthropic de clôturer sa position visait à stabiliser le cours de l'action, supprimant ainsi une source de soutien

Le souscripteur d'Anthropic ANT.O , chargé de stabiliser son cours après son entrée en Bourse, a clôturé une position destinée à cet effet, a déclaré Anthropic vendredi. Alors que les actions de l'entreprise d'IA ont chuté de 11 %, cette décision signifie qu’une source potentielle de soutien à l’achat n’est désormais plus disponible.

Anthropic avait désigné la banque d’investissement Morgan Stanley comme agent de stabilisation de son introduction en Bourse afin de soutenir le titre après son entrée en Bourse. À ce titre, la banque avait reçu une option, dite “greenshoe”, lui permettant d’acheter des actions supplémentaires — 147 millions dans le cas d’Anthropic — directement auprès de la société pour le compte du syndicat de souscription.

Les souscripteurs peuvent également acheter des actions sur le marché libre pour couvrir la “greenshoe”, ce qui peut soutenir le cours de l’action. Dans le cas d’Anthropic, dont l’action a clôturé jeudi à 97,17 dollars, soit environ 17 % au-dessus de son prix d’introduction, Morgan Stanley a exercé l’intégralité de la “greenshoe” au prix d’introduction, a indiqué Anthropic. Vendredi, l’action affichait une baisse de 11,5 % à 86 dollars, après avoir chuté jusqu’à 85 dollars plus tôt dans la séance.

Cet exercice a porté le produit brut total de l’introduction en Bourse à environ 93,5 milliards de dollars.

Les chefs de file disposent généralement d’un délai maximal de 30 jours après une introduction en Bourse pour exercer l’option “greenshoe”, qui leur permet d’acheter des actions supplémentaires directement auprès de la société afin de couvrir les actions vendues au-delà du volume initial de l’offre.

Il est courant que les chefs de file exercent l’option “greenshoe” lorsque les actions se négocient au-dessus de leur prix d’introduction le premier jour de cotation, car ils peuvent alors acheter les actions supplémentaires directement auprès de la société au prix d’offre. L’option ayant été exercée dans son intégralité, Morgan Stanley ne peut plus recourir à des achats sur le marché libre pour couvrir toute surallocation restante si les actions tombent en dessous du prix d’introduction de 83 dollars. Les acteurs du marché ont remis en question le choix du moment par les chefs de file, compte tenu de la volatilité du marché jeudi, a déclaré une source proche du dossier.

Morgan Stanley n’a pas souhaité faire de commentaire.

Carsten Hesse, responsable des événements liés aux indices chez Berenberg, basé à Londres, a déclaré que cette évolution était positive pour Anthropic, car elle augmentait le montant des fonds levés lors de l’introduction en Bourse. “En revanche, elle est moins favorable aux investisseurs, qui perdent une source potentielle importante de soutien à l’achat”, a-t-il indiqué dans une note adressée à ses clients. “Il semble que les chefs de file aient déjà renoncé à leur option de stabilisation restante après seulement un jour, alors même que le cours de l’action se rapproche du prix d’introduction.”

La tournée de présentation de l’introduction en Bourse d’Anthropic et ses débuts remarqués sur le marché ont fait naître l’espoir que d’autres entreprises spécialisées dans l’IA puissent suivre son exemple et entrer en Bourse, les émetteurs cherchant à tirer parti du regain d’intérêt des investisseurs. SB Energy, une société qui développe, détient et exploite des centres de données et des infrastructures électriques, a mis à jour son prospectus d’introduction en Bourse avec les dernières informations financières peu après qu’Anthropic eut fixé le prix de son offre, soulignant ainsi que les entreprises se préparaient à aller de l’avant. Mais cet optimisme a été mis à rude épreuve jeudi en fin de journée, alors qu’une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques s’accélérait.