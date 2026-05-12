La date de reprise des activités de l'usine de batteries de GM dans l'Ohio reste incertaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

Une coentreprise spécialisée dans les batteries, détenue conjointement par General Motors GM.N et LG Energy Solution , réintègre ce mois-ci un petit nombre de travailleurs dans une usine de batteries pour véhicules électriques à l'arrêt dans l'Ohio, bien que les projets de réintégration de centaines de travailleurs licenciés sur ce site restent incertains. GM et son partenaire pour cette usine, la société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS , avaient mis l'usine à l'arrêt pour six mois en janvier en raison de la faible demande de véhicules électriques. Cela repoussait le retour d'environ 850 employés au mois de juin.

Mardi, un porte-parole de la coentreprise, Ultium Cells, n'a pas confirmé à Reuters de calendrier pour la reprise des opérations à grande échelle à l'usine de Warren, dans l'Ohio.

Dans un communiqué, Ultium a déclaré qu'un « petit nombre » de travailleurs reviendraient la semaine du 25 mai pour effectuer des tâches « liées à la reprise des opérations plus tard dans l'année », ajoutant que le calendrier de la reprise de la production dépendrait de la demande du marché pour les véhicules électriques.

GM et d'autres constructeurs automobiles ont réduit leur production de véhicules électriques à la suite de l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars fin septembre. Bien que les constructeurs continuent de fabriquer et de vendre des véhicules électriques, ils ont réduit leur production pour s'adapter à la demande des Américains en la matière. L'usine de l'Ohio comptait environ 1 330 employés en octobre, lorsque Ultium a annoncé l'arrêt de la production en janvier dans l'Ohio et dans une deuxième usine de batteries du Tennessee. Environ 480 employés de l'usine de l'Ohio ont été mis en chômage technique pour une durée indéterminée , tandis que 850 sont sans emploi depuis janvier.

Vendredi, les médias locaux ont rapporté que les responsables de l'entreprise avaient déclaré espérer une amélioration de la demande d'ici le troisième trimestre.

GM et LG ont rappelé des centaines de travailleurs de l'usine Ultium du Tennessee pour fabriquer des cellules de batterie destinées à des systèmes de stockage d'énergie plutôt qu'à des véhicules électriques.