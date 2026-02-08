La "Dame de fer" japonaise Takaichi remporte une victoire électorale éclatante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La première femme à la tête du Japon a convoqué des élections anticipées pour l'hiver

*

Mme Takaichi jouit d'une bonne cote de popularité depuis qu'elle est devenue Premier ministre en octobre

*

Mais son règne a tendu les liens avec Pékin et ébranlé les marchés

(Remaniement du titre et du paragraphe 1, ajout de détails dans les paragraphes 2-3, citations de Takaichi dans les paragraphes 4-5, 12,) par John Geddie et Tim Kelly

La coalition du Premier ministre japonais Sanae Takaichi a remporté une victoire écrasante aux élections dimanche, ouvrant la voie à ses réductions d'impôts qui ont effrayé les marchés financiers et aux dépenses militaires visant à contrer la Chine.

La conservatrice Takaichi, première femme à diriger le Japon et qui se dit inspirée par la "Dame de fer" britannique Margaret Thatcher, devait obtenir jusqu'à 328 des 465 sièges de la chambre basse du Parlement pour son Parti libéral-démocrate.

Moins de deux heures après la fermeture des bureaux de vote, le PLD avait déjà dépassé les 233 sièges nécessaires pour obtenir la majorité. Avec son partenaire de coalition, le Parti japonais de l'innovation, connu sous le nom d'Ishin, elle est certaine d'obtenir une supermajorité qui faciliterait son programme législatif, selon les projections de la chaîne publique NHK.

LES ÉLECTIONS HIVERNALES DONNENT LIEU À UN BLIZZARD DE VOTES

"Cette élection a donné lieu à des changements politiques majeurs, notamment en ce qui concerne la politique économique et fiscale, ainsi que le renforcement de la politique de sécurité", a déclaré Mme Takaichi lors d'une interview télévisée, alors que les résultats tombaient.

"Ce sont des politiques qui ont suscité beaucoup d'opposition. Si nous avons reçu le soutien de la population, nous devons vraiment nous attaquer à ces questions de toutes nos forces"

Mme Takaichi, âgée de 64 ans, a convoqué les rares élections anticipées de l'hiver afin de tirer parti de sa cote de popularité élevée depuis qu'elle a été portée à la tête du PLD, longtemps au pouvoir, à la fin de l'année dernière.

Les électeurs ont été attirés par son franc-parler et son image de travailleuse acharnée, mais ses tendances nationalistes et l'importance qu'elle accorde à la sécurité ont tendu les liens avec son puissant voisin, la Chine, tandis que ses promesses de réductions d'impôts ont ébranlé les marchés financiers.

Les habitants se sont frayé un chemin dans la neige pour aller voter, les chutes de neige record dans certaines parties du pays ayant entravé la circulation et contraint certains bureaux de vote à fermer plus tôt que prévu. Il s'agissait seulement de la troisième élection de l'après-guerre organisée en février, les élections étant généralement convoquées au cours de mois plus cléments.

À l'extérieur d'un bureau de vote de la ville d'Uonuma, dans la préfecture montagneuse de Niigata, l'enseignant Kazushige Cho, 54 ans, a bravé des températures inférieures au point de congélation et une neige épaisse pour voter pour le Parti libéral démocrate de Takaichi.

"J'ai l'impression qu'elle crée un sens de l'orientation, que tout le pays se serre les coudes et va de l'avant. Cela me touche vraiment", a déclaré M. Cho.

Mais la promesse électorale de Mme Takaichi de suspendre la taxe de vente de 8 % sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix a effrayé les investisseurs, qui se demandent comment le pays le plus endetté des économies avancées financera ce plan.

Mme Takaichi a déclaré dans l'interview qu'elle accélérerait l'examen de la réduction de la taxe sur les ventes tout en gardant l'accent sur la viabilité budgétaire.

"Ses plans pour la réduction de la taxe sur la consommation laissent de grands points d'interrogation sur le financement et sur la manière dont elle va s'y prendre pour que l'arithmétique s'additionne", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets Europe à Londres.

SOUTENU PAR TRUMP, CRITIQUÉ PAR LA CHINE

Yoshinobu Tsutsui, chef du Keidanren, le principal lobby économique japonais, a salué la victoire de Mme Takaichi, estimant qu'elle rétablissait la stabilité politique. "L'économie japonaise se trouve maintenant à un moment critique pour atteindre une croissance durable et forte", a-t-il déclaré.

Le PLD, qui a gouverné le Japon pendant la quasi-totalité de l'après-guerre, avait perdu le contrôle des deux chambres lors des élections des 15 derniers mois sous le prédécesseur de Takaichi, Shigeru Ishiba.

Mme Takaichi a réussi à redresser la situation du parti en s'attirant les faveurs d'un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux et en touchant une corde sensible chez les jeunes électeurs.

Elle a même suscité un engouement pour le "sanakatsu" , que l'on peut traduire par "Sanae-mania". Les produits qu'elle utilise, tels que son sac à main et le stylo rose avec lequel elle prend des notes au Parlement, sont très demandés.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a donné son "soutien total" à Mme Takaichi et a déclaré qu'il l'accueillerait à la Maison Blanche le mois prochain.

La Chine suivra également de près les résultats.

Quelques semaines après son entrée en fonction, Mme Takaichi a déclenché le plus grand conflit avec Pékin depuis plus d'une décennie en exposant publiquement la manière dont Tokyo pourrait répondre à une attaque chinoise contre Taïwan, que Pékin revendique comme son territoire.

La Chine a répondu par des contre-mesures économiques, notamment en demandant à ses citoyens de ne pas se rendre au Japon.

Le mandat fort de Mme Takaichi pourrait accélérer son projet de renforcement des défenses japonaises, ce qui ne manquerait pas de susciter la colère de Pékin, qui lui reproche de vouloir faire revivre son passé militariste.

Dimanche soir, le ministre japonais de la défense, Shinjiro Koizumi, a déclaré aux chaînes de télévision qu'il souhaitait faire avancer les politiques visant à renforcer la défense du Japon tout en poursuivant le dialogue avec la Chine.

"Pékin ne se réjouira pas de la victoire de Takaichi", a déclaré David Boling, directeur de l'Asia Group, une société qui conseille les entreprises sur les risques géopolitiques.

"La Chine doit maintenant faire face à la réalité: elle est fermement en place et ses efforts pour l'isoler ont complètement échoué."