La cyberattaque de Stryker retarde les opérations de certains patients, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une cyberattaque contre le fabricant de matériel médical Stryker SYK.N la semaine dernière a retardé des opérations chirurgicales pour certains patients, a rapporté Bloomberg News mercredi.
L'interruption du système a temporairement affecté la capacité de l'entreprise à fournir un inventaire personnalisé, "en conséquence, certains cas spécifiques à des patients ont été reprogrammés", a déclaré le rapport citant un porte-parole de Stryker.
Stryker n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.
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