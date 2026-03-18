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La cyberattaque de Stryker retarde les opérations de certains patients, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 23:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cyberattaque contre le fabricant de matériel médical Stryker SYK.N la semaine dernière a retardé des opérations chirurgicales pour certains patients, a rapporté Bloomberg News mercredi.

L'interruption du système a temporairement affecté la capacité de l'entreprise à fournir un inventaire personnalisé, "en conséquence, certains cas spécifiques à des patients ont été reprogrammés", a déclaré le rapport citant un porte-parole de Stryker.

Stryker n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

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