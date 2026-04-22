La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires des abonnements de ServiceNow est affectée par le conflit au Moyen-Orient, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1 pour ajouter des détails)

ServiceNow NOW.N a déclaré mercredi que la croissance de son chiffre d'affaires par abonnement au premier trimestre avait été affectée par le report de la clôture de plusieurs grands contrats en raison du conflit en cours dans la région du Moyen-Orient, ce qui a fait chuter ses actions de 14% dans les échanges prolongés.

La société, comme ses pairs, est également confrontée aux inquiétudes des investisseurs qui craignent que les outils d'intelligence artificielle ne détournent les entreprises clientes des logiciels traditionnels en automatisant certaines des tâches précédemment effectuées par leurs produits.

Son directeur de l'exploitation, Amit Zavery, a toutefois déclaré à Reuters: "Je ne suis pas inquiet de ce discours", car plus de 50 % des nouvelles activités proviennent de modèles de tarification non basés sur les sièges, où les revenus sont liés à l'utilisation de la plateforme plutôt qu'aux licences d'utilisation.

Les lancements récents d'outils de codage avancés par Anthropic et OpenAI ont déclenché une vente massive d'actions de logiciels, conduisant à ce que Wall Street a appelé "SaaSpocalypse" - un terme reflétant la morosité autour des sociétés de logiciels en tant que service.

ServiceNow a déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires lié aux abonnements était confrontée à un vent contraire d'environ 75 points de base en raison du retard dans la conclusion de plusieurs grands contrats de services sur site au Moyen-Orient.

La société a redoublé d'efforts pour l'intégration de l'IA, en s'associant avec Anthropic et OpenAI, afin de lutter contre la concurrence des jeunes pousses de l'IA et des rivaux tels que Salesforce CRM.N .

Au premier trimestre, ServiceNow a conclu 16 contrats, chacun dépassant 5 millions de dollars en valeur annualisée.

ServiceNow prévoit que les revenus d'abonnement de 2026 se situeront entre 15,74 milliards de dollars et 15,78 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses perspectives précédentes de 15,53 milliards de dollars et 15,57 milliards de dollars.

La prévision de revenus d'abonnement de 3,815 milliards de dollars à 3,820 milliards de dollars pour le deuxième trimestre a également dépassé l'estimation moyenne des analystes de 3,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

ServiceNow a déclaré que son acquisition de la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars pourrait créer des défis à court terme au cours de l'exercice 2026, impactant la marge de flux de trésorerie disponible d'environ 200 points de base pour l'année et la marge d'exploitation d'environ 125 points de base au deuxième trimestre.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de 3,77 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 97 cents ont battu les estimations de 3,74 milliards de dollars et de 96 cents, respectivement.