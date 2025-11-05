La croissance plus lente que prévu du chiffre d'affaires de Lyft assombrit les prévisions de réservations optimistes

Les trajets premium à forte marge de Lyft augmentent de 50 % au troisième trimestre

L'acquisition de Freenow devrait ajouter 6 millions de passagers d'ici 2026

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre atteint un niveau record de 1,69 milliard de dollars, en hausse de 10,7%

Lyft LYFT.O a fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement inférieure aux attentes de Wall Street mercredi, dans un contexte de concurrence intense sur ses principaux marchés nord-américains, éclipsant des prévisions de réservations optimistes pour la saison des voyages de fin d'année.

Les actions de la société basée à San Francisco ont chuté d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

La société a bénéficié de sa récente percée sur les marchés internationaux et dans les régions mal desservies des États-Unis, face à la saturation de la demande dans les grandes zones métropolitaines. Elle s'est attachée à positionner ses activités européennes, Freenow, comme un service haut de gamme, en complément de sa présence sur le marché de masse en Amérique du Nord.

"Notre acquisition stratégique de Freenow devrait apporter plus de six millions d'usagers annuels à notre plateforme en 2026", a déclaré la société.

La stratégie de montée en gamme gagne également du terrain dans le pays, avec des trajets premium à forte marge qui ont augmenté de 50% au cours du trimestre et le lancement de son programme Lyft Business Travel qui aide à capturer les voyages lucratifs dans les aéroports et les entreprises.

Lyft a dit s'attendre à des réservations brutes comprises entre 5,01 et 5,13 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,98 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Lyft a déclaré que le chiffre d'affaires pour le trimestre clos en septembre était de 1,69 milliard de dollars, soit une croissance de 10,7 % par rapport à l'année précédente, plus lente que les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 11,5 %.

La pénétration des marchés américains sous-pénétrés, en particulier les villes universitaires, a été à l'origine d'environ 70 % de la croissance du nombre de trajets au cours du trimestre concerné, a indiqué Lyft.

La société se penche également sur les voyages d'affaires, en lançant récemment un programme offrant des remises en espèces sur les trajets professionnels et en concluant un nouveau partenariat avec United Airlines UAL.O pour renforcer sa présence sur le marché à forte valeur ajoutée du transport aéroportuaire.

La société a enregistré un bénéfice de base ajusté de 138,9 millions de dollars au cours du troisième trimestre, légèrement inférieur à l'estimation de 140 millions de dollars.