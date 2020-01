Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La croissance en zone euro déçoit, la France et l'Italie pèsent Reuters • 31/01/2020 à 13:18









(Actualisé avec précisions et commentaires) BRUXELLES, 31 janvier (Reuters) - La croissance de l'économie de la zone euro a été inférieure aux attentes au dernier trimestre de 2019, en, raison notamment de contractions inattendues en France et en Italie, selon une première estimation publiée vendredi par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays partageant la monnaie unique a progressé de 0,1% d'un trimestre sur l'autre et de 1,0% sur un an alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient respectivement à +0,2% et +1,1%. Ces mauvais chiffres s'expliquent largement par des contractions inattendues de la croissance au quatrième trimestre en France, la deuxième économie de la région, mais aussi en Italie, la troisième. En France, le PIB s'est contracté de 0,1% sur les trois derniers mois de 2019, sous l'effet notamment d'une baisse de la production manufacturière due aux grèves contre la réforme des retraites. En Italie, la contraction atteint -0,3%, la plus marquée depuis le premier trimestre 2013. "La Banque centrale européenne ne va pas aimer les chiffres d'aujourd'hui parce qu'elle compte sur une croissance économique plus forte pour faire monter l'inflation", commente Christoph Weil, économiste de Commerzbank. "L'économie a en fait perdu de son élan ce automne." Autre statistique publiée vendredi, la première estimation de l'inflation en janvier dans la zone euro montre une légère accélération, à 1,4% sur un an, mais reste en dessous de l'objectif de la BCE d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2%. Tableau du PIB Tableau de l'inflation (Jan Strupczewski, version française Patrick Vignal)

