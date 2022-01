La croissance économique pourrait ralentir dans plusieurs grandes économies, prévient l'OCDE

Au Japon et dans la zone euro dans son ensemble, les ICA indiquent une croissance stable, bien que leur pic soit également passé.

(AOF) - Le fort rebond de la croissance depuis la crise économique profonde liée à la Covid-19 en 2020 pourrait bientôt s'atténuer dans plusieurs grandes économies, selon les derniers indicateurs composites avancés (ICA) de l'OCDE. Parmi les principales économies de l'OCDE, un infléchissement du rythme de croissance est visible dans les derniers ICA pour le Canada, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.