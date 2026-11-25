La croissance économique américaine du troisième trimestre a été fortement révisée à la hausse ; l'inflation s'étend à l'ensemble de l'économie

L’économie américaine a connu une croissance bien plus rapide que prévu initialement au troisième trimestre, tandis que l’inflation a encore progressé en octobre, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera ses taux d’intérêt le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

La forte révision à la hausse du produit intérieur brut (PIB) du dernier trimestre, publiée mercredi par le ministère du Commerce, a marqué le rythme de croissance économique le plus rapide depuis trois ans. Elle reflète une révision à la hausse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, principalement liés à l’intelligence artificielle.

La vigueur de la demande intérieure alimente l’inflation, l’indice des pressions sous-jacentes sur les prix ayant enregistré en octobre sa plus forte hausse en glissement annuel depuis fin 2023. L’économie a continué sur sa lancée malgré la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

« Il est plus urgent que jamais que les responsables de la Fed accélèrent le rythme des hausses de taux d’intérêt pour freiner la demande économique », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. « On pensait autrefois que les droits de douane sur les importations et les prix de l’énergie liés à la guerre au Moyen-Orient étaient des facteurs ponctuels à l’origine de la hausse de l’inflation, mais il semble de plus en plus que les flammes de l’inflation soient attisées par des pressions de la demande économique de type traditionnel. »

Le PIB a progressé à un taux annualisé de 4,3 % au dernier trimestre, a indiqué le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce dans sa deuxième estimation du PIB du troisième trimestre. Il s’agit du rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre 2023. La croissance économique était auparavant estimée à 3,4 %.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que la croissance du PIB soit révisée à la hausse, à 3,5 %. L’économie avait progressé de 2,2 % au cours du trimestre d’avril à juin. La croissance des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie, a été révisée à la hausse, passant de 3,8 % (chiffre initialement annoncé) à 4,2 %.

Ces dépenses sont principalement tirées par les ménages à revenus élevés, dont le patrimoine a été dopé par le marché boursier avant la vague de ventes massive actuellement provoquée par l’IA. Un nombre de licenciements historiquement bas et un niveau modéré d’embauche aident également les autres ménages à maintenir leurs dépenses, même si les hausses salariales ont parfois été à la traîne par rapport à l’inflation. Les ménages épargnent également moins et puisent dans leurs économies.

Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté à un rythme de 21,8 %. Il s’agit d’une révision à la hausse par rapport au taux de croissance de 20,9 % estimé le mois dernier. Les investissements des entreprises ont affiché trois trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, et cette dynamique semblait s’être maintenue au début du quatrième trimestre.

Un rapport distinct du Bureau du recensement du ministère du Commerce a montré que les commandes de biens d’équipement hors défense, à l’exclusion des aéronefs – un indicateur des dépenses des entreprises – ont bondi de 1,2 % en octobre après une hausse de 0,8 % en septembre. Les livraisons de ces biens d’équipement dits « de base », qui entrent dans le calcul de la composante « dépenses des entreprises en équipements » du rapport sur le PIB, ont augmenté de 0,6 % le mois dernier après une progression de 1,3 % en septembre.

DES QUESTIONS DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’IA

Un nuage plane sur l’IA. Des questions plus générales concernant le financement de l’IA , sa rentabilité, sa réglementation et la résistance du public au développement des centres de données ont surgi et persistent, même après la réintégration surprise de Jensen Huang, directeur général de Nvidia. Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l’année écoulée pour financer leurs dépenses en matière d’IA.

L’IA reste un pilier essentiel de l’économie.

Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent les stocks, le commerce et les administrations publiques, ont progressé à un rythme de 5,8 %, soit la plus forte hausse depuis le deuxième trimestre 2021, selon le rapport sur le PIB. Cet indicateur de la demande intérieure, suivi de près par les décideurs politiques, était auparavant estimé à une hausse de 4,9 %.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,3 % en octobre, après une hausse de 0,5 % en septembre, a indiqué le BEA dans un rapport distinct. Sur les douze mois clos en octobre, l’inflation PCE a progressé de 3,8 %, après une hausse de 3,6 % en septembre. La hausse de l’inflation PCE était conforme aux attentes des économistes.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix PCE a augmenté de 0,3 % pour le troisième mois consécutif. L’inflation dite « sous-jacente » du PCE a progressé de 3,3 % en glissement annuel en octobre, soit la plus forte hausse depuis novembre 2023, après avoir grimpé de 3,1 % en septembre.

La Réserve fédérale américaine (Fed) se base sur les mesures des prix PCE pour définir son objectif d’inflation de 2 %. Les marchés financiers ont intégré dans leurs cours une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la banque centrale américaine des 8 et 9 décembre , par rapport à la fourchette actuelle de 3,75 % à 4,00 %, et s’attendent à une nouvelle hausse en janvier, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a laissé entendre qu’il pourrait soutenir une hausse plus importante, d’un demi-point de pourcentage, afin de juguler l’inflation.

Les actions à Wall Street s’échangeaient en baisse. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

La résilience de l’économie a été confirmée par un rapport du ministère du Travail indiquant que les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont baissé de 13 000 pour s’établir à 189 000 (chiffre corrigé des variations saisonnières) pour la semaine close le 21 novembre. Ces demandes se maintiennent à des niveaux très bas depuis la mi-juillet.

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a chuté de 95 000 pour s’établir à 1,697 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine close le 14 novembre, selon le rapport sur les demandes. Ces demandes dites « continues » couvraient la période durant laquelle le gouvernement a mené son enquête auprès des ménages pour calculer le taux de chômage du mois de novembre.

Le taux de chômage est passé de 4,5 % en novembre de l’année dernière à 4,1 % en octobre , même si cette baisse s’explique en partie par une population active réduite en raison des départs à la retraite et de la répression de l’immigration menée par l’administration Trump.