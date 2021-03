La croissance du secteur manufacturier français au plus haut depuis 2 ans

Le taux d'inflation des prix des intrants s'est en effet redressé à son plus haut niveau depuis mai 2011. En conséquence, les fabricants ont cherché à répercuter en partie la hausse de leurs coûts sur leurs clients. Le taux d'inflation s'est ainsi redressé à son plus haut niveau depuis mai 2019, affichant un niveau élevé au regard des critères historiques de l'enquête.

Les hausses des nouvelles commandes et de la production ont conduit les entreprises à recruter du personnel supplémentaire en février. L'emploi a ainsi progressé au cours de la dernière période d'enquête pour atteindre son taux d'expansion le plus fort depuis novembre 2019.

(AOF) - L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est finalement ressorti à 56,1 au mois de février 2021 en France, contre une estimation flash de 55 et après 51,6 en janvier, a annoncé le bureau d'études Markit. Il s'agit de la plus forte croissance du secteur depuis janvier 2018. « L'activité des fabricants a en effet progressé sous l'effet d'un raffermissement de la demande, les clients commençant à se projeter au-delà de la crise sanitaire » a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

