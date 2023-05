La croissance du secteur du bâtiment en perte de vitesse (CAPEB)

(AOF) - La croissance de l’activité de l’artisanat du bâtiment enregistre de nouveau un ralentissement pour le premier trimestre 2023, fait remarquer la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). Les chiffres le confirment, trimestre après trimestre, la perte de vitesse qui s’est amorcée se poursuit dans la durée.

Le mouvement de ralentissement de l'activité qui a débuté début 2022 se confirme en ce premier trimestre 2023, et ce pour tous les segments d'activité.

L'activité en entretien-amélioration permet néanmoins de maintenir une progression positive ce trimestre (+ 0,5 %) grâce au dynamisme enregistré par les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements (+ 2,0 %).

Le constat est différent pour la construction neuve, qui voit son activité en volume stagner ce trimestre en comparaison avec la même période en 2022.

Début avril, les carnets de commandes, qui conservaient jusqu'ici des niveaux élevés, sont en baisse et représentent désormais 87 jours de travail à venir, soit 9 jours de moins qu'au trimestre précédent et 16 jours de moins qu'il y a un an. Le volume le plus bas depuis janvier 2021. Ce constat est identique dans l'entretien-amélioration et le neuf, et ce dans l'intégralité des régions à l'exception de la Bretagne.

Le paysage régional est fortement contrasté en ce premier trimestre 2023. Certaines régions enregistrent de bonnes performances, à l'instar de la Bretagne ou de la Nouvelle-Aquitaine, tandis que, dans d'autres, le volume d'activité recule pour la toute première fois depuis la crise sanitaire (Normandie (-0,5%), Centre Val-de-Loire (-0,5%), Hauts-de-France (-1 %).