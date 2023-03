La croissance du PIB du G20 a fortement ralenti pour atteindre 0,3% au quatrième trimestre 2022

Dans la zone euro, au Canada, au Japon et au Royaume-Uni, la croissance est restée stable au quatrième trimestre.

Le ralentissement de la zone G20 au quatrième trimestre 2022 et la volatilité précédente ont reflété les tendances en Chine, qui représente près d'un quart du PIB total du G20. La croissance du PIB a également ralenti ou est devenue négative dans la plupart des autres pays du G20 au quatrième trimestre 2022.

(AOF) - Le produit intérieur brut (PIB) de la zone G20 n'a progressé que de 0,3% en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2022 selon les estimations provisoires, après une hausse de 1,4 % au trimestre précédent. Ce ralentissement vient clore une année volatile pour la zone G20, au cours de laquelle la croissance du PIB est passée de 0,7% au premier trimestre 2022 à -0,2% au deuxième trimestre, avant d’augmenter puis de diminuer à nouveau au troisième et au quatrième trimestres.

