La croissance du PIB de l’OCDE s’accélère modérément au premier trimestre 2023

Au Royaume-Uni, la baisse des dépenses publiques et l'augmentation du déficit commercial ont freiné la croissance.

Plusieurs pays du G7 ont publié des informations détaillées sur les principaux facteurs à l'origine des variations du PIB. En France, les exportations nettes ont été le principal moteur de la croissance, reflétant une augmentation de 1,1% des exportations et une baisse de 0,6 % des importations.

La croissance s'est également accélérée en Italie (0,5% après une contraction de 0,1% au quatrième trimestre 2022) et a été stable en Allemagne après une contraction de 0,5%. En revanche, la croissance du PIB a ralenti aux États-Unis (à 0,3%, contre 0,6%) et est restée inchangée au Royaume-Uni, à 0,1%.

La croissance du PIB s'est redressée au Canada, au Japon et en France (à 0,6%, 0,4% et 0,2%, respectivement, alors qu'elle était stable dans ces trois pays au trimestre précédent).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.