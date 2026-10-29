 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La croissance du chiffre d'affaires lié aux abonnements d'Universal Music au troisième trimestre dépasse les prévisions
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 18:42

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jerome Terroy

« Ce trimestre a été marqué par des progrès évidents: la croissance du chiffre d’affaires des abonnements s’est accélérée et la marge d’EBITDA ajustée, hors Downtown, a progressé de 40 points de base, grâce notamment à des marges plus élevées dans le secteur de la musique enregistrée », a déclaré Matt Ellis, directeur financier.

* Le chiffre d’affaires des abonnements au secteur de la musique enregistrée a progressé de 9,5 % à taux de change constants, hors Downtown — un résultat supérieur à la croissance de 8,2 % attendue par les analystes, selon une note d’ING publiée avant la publication des résultats

* La société a enregistré un chiffre d’affaires de 3,39 milliards d’euros (3,78 milliards de dollars) au cours du trimestre, soit une hausse de 11,7 % à taux de change constants; hors Downtown, la croissance s’est établie à 5,3 %

* L’EBITDA ajusté a progressé de 9 % à taux de change constants, pour atteindre 729 millions d’euros

* L’amélioration de la marge dans le secteur de la musique enregistrée a été partiellement compensée par une baisse de la rentabilité dans les secteurs de l’édition musicale et du merchandising

* Le chiffre d’affaires du streaming financé par la publicité a progressé de 4,7 %, hors Downtown, tandis que celui des ventes physiques a augmenté de 17,4 %

* Parmi les meilleures ventes du trimestre figuraient Mrs. Green Apple, Olivia Rodrigo, Stray Kids, Ariana Grande et les Beatles, a indiqué Universal

* Downtown, qui détient un grand éditeur musical ainsi que d’autres activités aidant les musiciens à percevoir leurs redevances, a été racheté par Universal en début d’année

(1 dollar = 0,8971 euro)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

UNIVERSAL MUSIC GROUP
15,8350 EUR Euronext Amsterdam +0,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,8 -2,62%
CAC 40
7 970 +1,05%
Pétrole Brent
115,73 +1,22%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank