La croissance du chiffre d'affaires lié aux abonnements d'Universal Music au troisième trimestre dépasse les prévisions

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par Jerome Terroy

« Ce trimestre a été marqué par des progrès évidents: la croissance du chiffre d’affaires des abonnements s’est accélérée et la marge d’EBITDA ajustée, hors Downtown, a progressé de 40 points de base, grâce notamment à des marges plus élevées dans le secteur de la musique enregistrée », a déclaré Matt Ellis, directeur financier.

* Le chiffre d’affaires des abonnements au secteur de la musique enregistrée a progressé de 9,5 % à taux de change constants, hors Downtown — un résultat supérieur à la croissance de 8,2 % attendue par les analystes, selon une note d’ING publiée avant la publication des résultats

* La société a enregistré un chiffre d’affaires de 3,39 milliards d’euros (3,78 milliards de dollars) au cours du trimestre, soit une hausse de 11,7 % à taux de change constants; hors Downtown, la croissance s’est établie à 5,3 %

* L’EBITDA ajusté a progressé de 9 % à taux de change constants, pour atteindre 729 millions d’euros

* L’amélioration de la marge dans le secteur de la musique enregistrée a été partiellement compensée par une baisse de la rentabilité dans les secteurs de l’édition musicale et du merchandising

* Le chiffre d’affaires du streaming financé par la publicité a progressé de 4,7 %, hors Downtown, tandis que celui des ventes physiques a augmenté de 17,4 %

* Parmi les meilleures ventes du trimestre figuraient Mrs. Green Apple, Olivia Rodrigo, Stray Kids, Ariana Grande et les Beatles, a indiqué Universal

* Downtown, qui détient un grand éditeur musical ainsi que d’autres activités aidant les musiciens à percevoir leurs redevances, a été racheté par Universal en début d’année

(1 dollar = 0,8971 euro)