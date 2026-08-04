La croissance des ventes de McDonald's aux États-Unis ralentit, les offres promotionnelles ne parvenant pas à attirer suffisamment de clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice par action ajusté de McDonald's, à 3,38 dollars, dépasse les prévisions

* La croissance du chiffre d'affaires total, à 1,3 %, est inférieure aux prévisions en raison d'un ralentissement aux États-Unis

* La société nomme Skye Anderson, un cadre expérimenté, à la tête de la croissance de ses activités aux États-Unis

(Ajout d'informations supplémentaires aux paragraphes 5 à 7) par Savyata Mishra

McDonald's MCD.N n'a pas atteint mardi les attentes en matière de croissance des ventes aux États-Unis pour le deuxième trimestre, ses offres promotionnelles n'ayant pas suffisamment attiré les clients à faibles revenus qui réduisent leurs dépenses au restaurant en raison de préoccupations économiques croissantes.

Les ventes à périmètre constant sur le plus grand marché de McDonald's ont progressé de 0,8 %, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,06 %, selon les données compilées par LSEG. Le rythme de croissance aux États-Unis était de 2,5 % il y a un an.

La hausse des prix des produits de première nécessité et du carburant a réduit le budget consacré aux repas au restaurant par les consommateurs à faibles revenus, qui constituent une clientèle clé pour McDonald's.

« Bien que notre stratégie porte ses fruits partout dans le monde, nous voyons là une opportunité de placer la barre plus haut aux États-Unis et d’accélérer nos performances sur notre plus grand marché », a déclaré le directeur général Chris Kempczinski.

Ce ralentissement de la demande intervient également alors qu’une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États, liée à des fruits et légumes contaminés, affecte la fréquentation des restaurants Taco Bell YUM.N dans un contexte d’incertitude quant à la sécurité alimentaire.

L'action McDonald's, qui a chuté de près de 13 % cette année, a progressé d'environ 1,4 % en pré-ouverture après que la chaîne de hamburgers a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL AUX ÉTATS-UNIS

La société a nommé Skye Anderson, un cadre interne, pour diriger la « relance » de ses activités aux États-Unis, misant ainsi sur un dirigeant doté d’une vaste expérience dans les opérations et les marchés internationaux.

En mai, Chris Kempczinski avait averti que l’incertitude macroéconomique croissante, notamment les inquiétudes liées au conflit avec l’Iran, pesait sur les dépenses de consommation.

McDonald's a passé l'année écoulée à miser sur des prix abordables et des promotions pour défendre ses parts de marché dans une concurrence acharnée face à ses concurrents de la restauration rapide, aux supérettes et à la consommation de repas à domicile.

Parmi ses initiatives figuraient une plateforme McValue remaniée, un menu à moins de 3 dollars, des offres de petit-déjeuner à prix réduit et une offensive plus large sur les boissons spécialisées telles que les «refreshers» et les sodas artisanaux.

Ces initiatives ont toutefois été contrebalancées par une demande modérée et des comparaisons difficiles avec l’année précédente, McDonald’s ayant déjà bénéficié l'année précédente des promotions à succès sur les menus à thème Minecraft et les Snack Wrap qui avaient stimulé la fréquentation.

À l’échelle mondiale, le chiffre d’affaires à périmètre constant a progressé de 1,3 %, marquant un ralentissement par rapport à la hausse de 3,8 % enregistrée il y a un an. Le chiffre d’affaires du segment des marchés internationaux gérés par McDonald’s, qui comprend les principaux pays européens, a augmenté de 1,5 %, contre 4 % il y a un an.

Les analystes s’attendaient à une baisse de la demande dans la région, les coûts énergétiques élevés et la vague de chaleur ayant freiné les dépenses liées aux repas au restaurant.

Le bénéfice par action ajusté a progressé à 3,38 dollars, contre 3,19 dollars un an plus tôt, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 3,32 dollars.