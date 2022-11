La croissance des crédits aux TPE ressort à 5,9% en France au troisième trimestre

(AOF) - L’encours des crédits aux TPE a atteint 385,3 milliards d’euros à fin septembre, en hausse de 5,9 % sur un an, a annoncé la Banque de France. Les crédits aux TPE ont continué de progresser au troisième trimestre, mais à un rythme moins soutenu que le trimestre précédent : +3,1 milliards d’euros après +6,3 milliards d’euros au deuxième trimestre 2022. L’encours des crédits de trésorerie a diminué à 45 milliards d’euros, après 47,7 milliards d’euros au second trimestre 2022.

La croissance annuelle des crédits à l'équipement et immobiliers est restée vive, à respectivement 5,4 % et 10,4 %, après + 5,4 % et + 10,1 %, au trimestre précédent. Le taux d'intérêt moyen des crédits inférieurs à 250 000 euros en France a augmenté pour atteindre 2,47 %.