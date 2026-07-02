La croissance de l'emploi aux États-Unis ralentit en juin ; le taux de chômage recule à 4,2 % dans un contexte de baisse de la population active

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* Les emplois non agricoles ont augmenté de 57.000 en juin, après une révision à la baisse du chiffre de mai à 129.000

* Environ 720.000 personnes ont quitté la population active, faisant reculer le taux de participation à 61,5 %

* Les opérateurs ont ramené la probabilité d'une hausse des taux en juillet à moins de 20 % et estiment celle d'une hausse en septembre à environ 60 %

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin et les hausses de l'emploi des deux mois précédents ont été révisées à la baisse, ce qui indique un ralentissement du marché du travail et incite les marchés financiers à revoir à la baisse leurs anticipations concernant une hausse des taux d'intérêt à court terme par la Réserve fédérale.

Si le rapport sur l’emploi très suivi publié jeudi par le ministère du Travail a montré que le taux de chômage était tombé à 4,2 % le mois dernier, cela s’explique par le fait qu’environ 720.000 personnes ont quitté la population active, ce qui a fait chuter le taux d’activité à son plus bas niveau depuis plus de cinq ans. Certains économistes ont estimé que le ralentissement de la croissance de l’emploi était probablement une réaction différée à la guerre au Moyen-Orient.

“Les responsables de la Fed n’ont pas précisé leur fonction de réaction, mais il est évident qu’ils n’apprécieront pas ce rapport sur l’emploi”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. “Il est difficile de suivre la direction dans laquelle oscille le pendule sur le marché du travail, car la situation de l’emploi, qui semblait plus solide il y a à peine un mois, s’est soudainement affaiblie, peut-être en raison d’une réaction différée à la guerre au Moyen-Orient.”

Les effectifs non agricoles ont augmenté de 57.000 emplois le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 129.000 en mai, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 110.000 emplois, après une hausse initialement annoncée à 172.000 en mai.

Les estimations allaient de 25.000 à 200.000. Le chiffre de l’emploi pour avril a été révisé à la baisse de 31.000 postes, pour s’établir à 148.000. Le rapport a été publié avec un jour d’avance en raison du jour férié de vendredi, marquant le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, célébré samedi. Ce ralentissement aligne les chiffres de l’emploi sur d’autres enquêtes relatives au marché du travail, notamment les prévisions d’embauche des petites entreprises , qui dressaient un tableau moins optimiste du marché de l’emploi.

Les opérateurs ont intégré une probabilité nettement plus faible de hausse des taux par la Fed ce mois-ci, mais ont continué à considérer un resserrement de la politique monétaire en septembre comme probable, les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme reflétant une probabilité d’environ 60 % d’une hausse. Ce chiffre est en baisse par rapport aux quelque 75 % enregistrés avant la publication du rapport sur l’emploi. Les opérateurs estimaient à moins de 20 % la probabilité d’une hausse des taux en juillet. Le mois dernier, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % , mais ses projections trimestrielles actualisées ont montré que les décideurs politiques s’attendaient à relever les coûts d’emprunt cette année. La baisse du taux de chômage, qui s’établissait à 4,3 % en mai, a été mise en évidence mardi par une enquête du Conference Board, qui a révélé que la proportion de consommateurs considérant les emplois comme “difficiles à obtenir” avait atteint en juin son plus haut niveau depuis près de cinq ans et demi.

BAISSE DU TAUX DE PARTICIPATION

Les économistes estimaient que l’économie devait créer entre zéro et 50.000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l’on appelle le “taux d’équilibre” a baissé en raison d’une répression de l’immigration qui a réduit la population active, maintenant ainsi le taux de chômage à un niveau bas.

Le taux d’activité a chuté à 61,5 % le mois dernier, son plus bas niveau depuis mars 2021.

Le niveau historiquement bas des licenciements est le principal moteur de la hausse de l’emploi. Malgré les incertitudes liées d’abord aux droits de douane l’année dernière, puis plus récemment au conflit au Moyen-Orient, les entreprises se sont montrées réticentes à se séparer de leurs salariés, après avoir eu du mal à trouver de la main-d’œuvre au lendemain de la pandémie de COVID.

Les services professionnels et aux entreprises ont été le principal moteur de la création d’emplois le mois dernier, avec 36.000 postes créés. L’emploi dans l’aide sociale a augmenté de 25.000, tandis que les effectifs du secteur de la santé ont progressé de 22.000, un chiffre inférieur à la hausse mensuelle moyenne de 38.000 enregistrée au cours de l’année écoulée.

L'emploi dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie a reculé de 61.000 postes, malgré les espoirs que la Coupe du monde de la FIFA stimule les embauches.