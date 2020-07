(AOF) - La croissance de l'activité s'est renforcée dans le secteur privé français en juillet, selon une estimation flash du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 57,6 contre un consensus Reuters de 53,5 et après 51,7 en juin. De son côté, le PMI dans les services a atteint 57,8 en juin contre un consensus de 52,3 et après 50,7 en juillet. Enfin, le PMI manufacturier s'établit à 52 contre un consensus de 53,2 et après 52,3 en juin.

" La première estimation des données PMI du mois de juillet met en évidence une forte croissance de l'activité dans le secteur privé français, confirmant ainsi l'amorce d'une phase de reprise économique sur le territoire après le confinement imposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ", a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.