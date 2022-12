La croissance asiatique se remet sur les rails, selon Invesco

" Nous pensons également que la réouverture potentielle de la Chine pourrait profiter au marché domestique du pays et être un moteur supplémentaire pour la croissance globale de l'Asie. Le rebond de la demande intérieure latente de la Chine devrait se traduire par un essor de l'activité commerciale, des exportations et de la croissance dans les pays asiatiques voisins ", conclut Mike Shiao.

Et de poursuivre : " En 2023, nous tablons sur une réouverture progressive de la Chine, qui est la deuxième économie mondiale. Compte tenu de son objectif de croissance de haute qualité et de prospérité modérée, nous pensons que le PIB de la Chine se stabilisera à un chiffre dans la partie moyenne de la fourchette dans les prochaines années. Même s'il est probable que la croissance de la Chine soit inférieure à la croissance de près de 10% enregistrée ces dernières années, ce niveau de croissance stable devrait continuer à fournir un environnement favorable à un processus de sélection d'actions bottom-up."

"Les marchés asiatiques hors Chine ont déjà rouvert après les confinements liés au Covid et nous avons assisté à un rebond des indicateurs économiques ces derniers mois. Cette tendance devrait se poursuivre grâce à une forte reprise de la demande intérieure".

(AOF) - Pour Mike Shiao, directeur des investissements Asie hors Japon chez Invesco, la croissance économique asiatique se remettra sur les rails en 2023. La région, ajoute-t-il, abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le PIB de l’Asie hors Japon devrait maintenir un taux de croissance supérieur à celui des autres marchés développés.

