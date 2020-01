Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La croissance allemande ralentira encore en 2020 - BDI Reuters • 16/01/2020 à 12:19









BERLIN, 16 janvier (Reuters) - La croissance allemande devrait encore ralentir cette année, aucun signe d'amélioration n'étant perceptible dans le secteur manufacturier, a déclaré jeudi la fédération de l'industrie allemande (BDI). "L'industrie reste engluée dans la récession, il n'y a aucun signe de rebond du secteur", a résumé le président de la fédération, Dieter Kempf, devant la presse à Berlin. La BDI attend un taux de croissance de 0,5% en 2020, grâce à un nombre plus élevé de jours ouvrés. Hors effets de calendrier, la fédération prévoit un taux de croissance de 0,1%. Dieter Kempf a réclamé que le gouvernement abaisse l'impôt sur les sociétés, de 31% à 25%, et investisse massivement dans les infrastructures au cours des dix prochaines années afin de relancer la croissance. Régulièrement, le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, appelle également Berlin à utiliser ses marges de manoeuvre budgétaires. (Michael Nienaber, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

