La Croatie a signé le contrat pour les 12 Rafale d’occasion

(AOF) - C’est fait. A l’occasion du déplacement d’Emmanuel Macron à Zagreb, la France et la Croatie ont signé deux contrats portant respectivement sur l’acquisition de 12 Rafale et sur le soutien logistique associé. Le contrat d’État à État porte principalement sur la cession de 12 Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace, avec moyens d’emport, ainsi que sur une prestation de formation au profit de l’armée de l’Air croate.

Le contrat de soutien logistique concerne l'ensemble des moyens de soutien, comprenant un complément de rechanges nécessaires à ces avions sur une durée de trois ans.

Annoncée le 28 mai dernier, la sélection du Rafale s'était faite au terme d'un appel d'offres international réunissant avions européens et américains.

