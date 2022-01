La crise ukrainienne met le blé sous pression

(AOF) - Le cours du blé a atteint mardi 8,2 dollars le boisseau (environ 27 kg), soit son niveau le plus élevé depuis deux mois, soutenu par la dégradation de la crise ukrainienne. L’Ukraine et la Russie figurent en effet parmi les cinq plus importants exportateurs mondiaux de blé. La céréale a également bénéficié dans une moindre mesure de l'annonce d'une vague de froid qui va notamment frapper le Texas, l'Oklahoma et le Kansas, trois des principaux États américains producteurs de blé dur d'hiver.