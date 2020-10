Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La crise sanitaire va réduire le nombre de compagnies aériennes - Iata Reuters • 30/10/2020 à 09:38









PARIS, 30 octobre (Reuters) - La pandémie de coronavirus entraînera une diminution du nombre de compagnies aériennes, en raison des rachats ou des faillites, a déclaré vendredi Alexandre de Juniac, le chef de l'Association internationale du transport aérien (Iata). "Il est probable que l'industrie sortira de cette crise plutôt réduite, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'acteurs, et probablement un peu moins grande", a-t-il dit sur BFM Business. (Sudip Kar-Gupta, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.