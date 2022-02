La crise russo-ukrainienne fait grimper les ETFs de maïs

Une éventuelle guerre pourrait perturber le commerce mondial du maïs et faire grimper les prix du maïs à mesure que les réserves diminuent.

Les contrats à terme sur le maïs se sont négociés à un sommet de 7 mois de 6,5 $ le boisseau alors que la tension à la frontière russo-ukrainienne augmente, menaçant l’approvisionnement en maïs des fournisseurs de 20 % du maïs mondial – la Russie et l’Ukraine. Entre-temps, l’USDA estime que les stocks mondiaux de maïs en fin de campagne s’élèveront à 302,2 millions, soit une baisse de 0,9 million par rapport aux estimations du mois dernier. Alors que les stocks aux Philippines devraient augmenter, le Brésil et le Paraguay sont confrontés à des conditions de sècheresse qui ont un impact sur la qualité et la quantité des récoltes.

Une éventuelle guerre pourrait perturber le commerce mondial du maïs et faire grimper les prix du maïs à mesure que les réserves diminuent. En Amérique, les investisseurs peuvent jouer la crise avec le fonds Teucrium Corn Fund (CORN). CORN offre aux investisseurs un moyen simple de s’exposer au prix des contrats à terme sur le maïs. Le fonds a un ratio de dépenses total de 1,95 % et se négocie sur le NYSE Arca. Depuis le début de l’année, CORN a généré des rendements de +9,0%.

En Europe, les investisseurs peuvent s’exposer au maïs grâce à WisdomTree Corn (CORN). Le fonds suit le Bloomberg Corn Subindex et fournit une exposition au maïs à terme. CORN a un ratio de dépenses total de 0,49 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (CORN, USD), la Deutsche Börse (OD7D, EUR) et la Borsa Italiana (CORN, EUR). Depuis le début de l’année, le fonds Corn de WisdomTree a généré des rendements de +8,8 %.

