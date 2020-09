La crise économique et politique en Afrique du Sud pèse sur le rand

(AOF) - Le rand sud-africain (ZAR) perd de nouveau plus de 1,5% face au dollar américain, le billet vert s'échangeant en fin d'après-midi contre 16,9132 ZAR. La devise du pays de Nelson Mandela avait déjà enregistré, vendredi dernier, sa plus forte chute journalière depuis plus de deux mois, après que le président Cyril Ramaphosa a dû faire face à une forte contestation de l'opposition dans son combat contre la corruption et pour la mise en œuvre des réformes économiques dans un pays déjà enlisé dans la récession avant même que l'épidémie de covid-19 n'éclate.

Le rand avait ainsi perdu plus de 26% face au billet vert entre début janvier et fin avril, avant que ce dernier ne s'affaiblisse contre la plupart des devises mondiales. Le rand reste néanmoins en repli de 15,6% depuis le début de l'année.

Le Trésor sud-africain prévoit une contraction de l'économie de plus de 7% cette année.