Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La crise du coronavirus va changer l'image de Huawei, juge Pompeo Reuters • 17/04/2020 à 16:30









WASHINGTON, 17 avril (Reuters) - L'attitude de la Chine face au coronavirus va probablement amener beaucoup de pays à se demander s'il est souhaitable de faire appel à Huawei dans le cadre de leur projet d'infrastructure pour les réseaux de télécommunications de cinquième génération (5G), a estimé vendredi le secrétaire d'Etat américain. "Je suis convaincu que ce moment - celui où le Parti communiste chinois n'a pas fait preuve de transparence ni d'ouverture et n'a pas géré les données de manière appropriée - va amener beaucoup de pays à reconsidérer ce qu'ils font avec l'architecture des télécommunications", a déclaré Mike Pompeo sur l'antenne de Fox News. "Et quand Huawei viendra frapper à leur porte pour leur vendre de l'équipement et du matériel, ils verront la situation à travers un nouveau prisme", a-t-il ajouté. (Susan Heavey, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.