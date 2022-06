La crise des matières premières agricoles menace la sécurité alimentaire (CPR AM)

(AOF) - L’attention est particulièrement focalisée sur la crise de l’énergie, mais une autre crise est en train de se matérialiser : celle des produits agricoles. Comme pour l’énergie, la guerre en Ukraine est venue aggraver une situation qui était déjà très fortement tendue.

" Avec des prix alimentaires particulièrement élevés en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées au Covid et des rendements réduits par la sécheresse en 2021, l'invasion de l'Ukraine est un nouveau choc pour les marchés alimentaires mondiaux ", souligne Laetitia Baldeschi, Responsable des Etudes et de la Stratégie chez CPR AM.

L'accroissement de l'incertitude sur l'évolution des prochaines récoltes pousse certains pays à prendre des mesures de protection de leurs marchés domestiques, en interdisant ou limitant les exportations de certains produits, ajoute l'experte.

La guerre en Ukraine, grand producteur de céréales, entrainant l'arrêt des expéditions au départ des ports ukrainiens ajoute à la tension sur les prix des principales matières agricoles.

" Dans ce contexte difficile qui devrait perdurer sur les prochains trimestres, les craintes sur la sécurité alimentaire dans les pays émergents se renforcent ", conclut Laetitia Baldeschi.