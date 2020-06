Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La crise crée des opportunités de M&A pour les banques - Enria (BCE) Reuters • 23/06/2020 à 10:50









MILAN, 23 juin (Reuters) - La crise provoquée par le nouveau coronavirus va créer des opportunités de fusions et acquisitions pour les banques de la zone euro en raison des pressions sur leurs marges, a déclaré Andrea Enria, responsable de la surveillance du secteur bancaire au sein de la Banque centrale européenne (BCE). "Il ne peut qu'en être ainsi parce que l'urgence sanitaire a réduit les marges de rentabilité", a dit Andrea Enria, cité mardi par le quotidien italien Il Sole 24 Ore, ajoutant que la BCE était disposée à lancer une consultation publique sur les modalités de ses examens des projets de fusion. "Nous pouvons jouer un rôle mais nous devrons aussi regarder ce qui peut être fait sur le terrain législatif et par d'autres institutions, en particulier pour les fusions transfrontalières", a-t-il poursuivi. Interrogé au sujet du projet de rachat d'UBI Banca UBI.MI par Intesa Sanpaolo ISP.MI en Italie, qui a reçu le feu vert de la BCE, le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE a répondu que l'institut de Francfort regardait "favorablement, quoiqu'avec prudence, les processus de consolidation du secteur" bancaire. Avec la forte récession économique provoquée par la crise sanitaire, une aggravation des créances douteuses dans les bilans des banques est "inévitable" et celles-ci "vont devoir faire attention", même s'il est encore difficile à ce stade d'évaluer l'ampleur de ce problème, a dit Andrea Enria. "Pour avoir une vue plus claire de l'impact de la crise sur les bilans des banques, nous sommes en train d'effectuer une analyse de vulnérabilité dont les résultats seront publiés le mois prochain", a-t-il précisé. Pour préserver leurs capacités de soutien aux économies affectées par la crise du coronavirus, la BCE a recommandé en mars aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividende ni de procéder à des rachats d'actions jusqu'au 1er octobre. Il s'agit de "mesures exceptionnelles et provisoires, destinées à être éliminées, dès que la situation sera plus claire", a dit Andrea Enria. (Gianluca Semeraro and Francesca Piscioneri version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.