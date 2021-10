La CRE préconise un gel des tarifs du gaz et un baisse de la fiscalité

(AOF) - Dans un rapport rendu ce matin, la Commission de Régulation de l'Energie prend actue que la hausse des prix de gros du gaz constatée depuis l’été "est d’une ampleur sans précédent". En raison de cette situation de crise exceptionnelle, la CRE considère donc que l’intervention des pouvoirs publics est justifiée et juge indispensable le gel tarifaire. Ce gel ne doit toutefois pas menacer la situation financière des fournisseurs de gaz. C'est pourquoi elle suggère que ce gel ne soit que temporaire, et instauré du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.

