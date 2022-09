La CRE lance une enquête contre Ohm Energie

(AOF) - La Commission de régulation de l’énergie (CRE) confirme que certains fournisseurs font l’objet d’investigations en cours, en particulier s’agissant d’agissements susceptibles de constituer un abus d’ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique). Elle annonce qu’une première enquête a été lancée sur la société Ohm Energie, ce qui ne préjuge en rien à ce stade de l’existence ou non de manquements que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d'établir.

