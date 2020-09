Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La CRE évalue à 48 €/MWh le coût de production du nucléaire d'EDF, selon le journal Contexte Reuters • 10/09/2020 à 19:47









LA CRE ÉVALUE À 48 €/MWH LE COÛT DE PRODUCTION DU NUCLÉAIRE D'EDF, SELON LE JOURNAL CONTEXTE PARIS (Reuters) - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) évalue le coût de production du parc nucléaire existant d'EDF à 48 euros le mégawattheure, soit cinq euros de moins que celui donné par l'électricien, dans un rapport que dévoile jeudi la publication spécialisée Contexte. La CRE, autorité administrative indépendante qui détermine les tarifs de l'électricité en France, prend notamment en compte "l'impact du fiasco du chantier de Flamanville 3 et des déchets nucléaires", précise Contexte dans son article https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-rapport-audit-cre-regulation-le-vrai-cout-du-nucleaire-dedf-est-de-48-euros_120046.html?share_key=8cb261fde4de8ca995addb742fe84711&share_date=1599756193.51&share_days=7&share_email=info%40contexte.com. Cette évaluation du coût du nucléaire est essentielle "pour déterminer le niveau de prix qui permettra à EDF de couvrir ses coûts de production, d'assurer la sûreté de ses centrales et de se rémunérer", souligne la publication, qui a eu accès à ce rapport "très confidentiel" de 239 pages. Lors d'une audition le 9 avril devant le collège de la CRE, EDF a chiffré à 53 €/MWh le coût de sa production nucléaire, rappelle Contexte. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.45%