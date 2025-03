La crainte des droits de douane américains enfonce la Bourse de Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en net repli lundi de 1,58%, inquiète des annonces de Donald Trump, attendues le 2 avril, sur de fortes hausses de droits de douane américains.

L'indice vedette CAC 40 a abandonné 125,37 points et s'est établi à 7.790,71 points à la clôture. Après avoir bondi de plus de 7% en janvier et de plus de 2% en février, le CAC 40 conclut le mois de mars sur un premier bilan mensuel négatif en 2025, en net repli de 3,96%. A l'issue du premier trimestre de l'année, le CAC 40 affiche toutefois une progression de 5,55%.

"La crainte des droits de douane" a entrainé le CAC 40 à la baisse lundi alors que ce scénario "est en train de se confirmer", commente Yann Azuelos, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud.

Donald Trump compte annoncer jeudi l'instauration de droits de douane dits "réciproques": un pays qui appliquerait 40% de taxes aux produits américains se verrait infliger une taxe douanière de la même hauteur sur les produits qu'il exporte aux Etats-Unis.

"Outre les propos de Donald Trump, le marché est en train d'anticiper la probabilité d'un risque de récession aux Etats-Unis", a poursuivi M. Azuelos.

Les investisseurs estiment que la hausse des droits de douane aura pour conséquence "une hausse des prix", qui "poussera la banque centrale américaine à modifier ses prévisions de baisse des taux", explique le gestionnaire. "Les consommateurs seront aussi amenés à reporter leurs dépenses", ajoute-t-il.

"Les investisseurs tirent la sonnette d'alarme: la hausse des prix, la baisse de la demande et la réticence à l'investissement sont une combinaison généralement propice à une récession", souligne aussi Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Maurel & Prom dévisse

Le groupe pétrolier français Maurel & Prom a abandonné 14,61% à 4,85 euros après avoir annoncé que les Etats-Unis avaient révoqué sa licence au Venezuela, dans un contexte de tension entre Caracas et Washington, qui cherche à asphyxier économiquement ce pays d'Amérique du Sud.

Ces licences avaient été accordées par Washington à plusieurs grands groupes pétroliers pour leur permettre de continuer leurs activités dans le pays, malgré les sanctions et l'embargo pétrolier destinés à évincer le président vénézuélien Nicolas Maduro du pouvoir.

Ubisoft en déroute

En difficulté ces derniers mois, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé vendredi avoir retrouvé un peu d'air avec un investissement du groupe chinois Tencent de 1,16 milliard d'euros dans une nouvelle filiale regroupant ses marques phares.

Cette information ne s'est pas retranscrite sur son cours de bourse. Vendredi, l'action d'Ubisoft avait gagné jusqu'à plus de 10% en cours de séance avant de finalement terminer en baisse de 1,82%. Le titre a aggravé ses pertes lundi et a conclu la dernière séance boursière de son exercice fiscal en forte baisse de 12,06% à 11,16 euros.

Euronext CAC40