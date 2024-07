La crainte d’un mouvement de révision à la baisse des résultats pèse sur le CAC 40

bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)

Nos recommandations de prudence répétées depuis près de deux mois et demi n'étaient pas inutiles. Contrairement à ce que pensent certains oiseaux de mauvais augure, qui ne ratent jamais de donner de la voix lorsque la baisse commence à se faire insistante, le marché n'est pas menacé par un krach boursier imminent et retentissant. Ce qui préoccupe les investisseurs c'est en premier lieu leur volonté de corriger les excès de hausse intervenus sur certains compartiments de la cote, comme celui des valeurs technologiques. La chute de 3,64% de l'indice Nasdaq Composite ce mercredi, la plus forte baisse du compartiment technologique de Wall Street en une journée depuis octobre 2022, en est le meilleur exemple. L'autre menace est celle d'une entrée progressive des marchés dans une phase de correction liée à une détérioration des performances opérationnelles des entreprises. La première salve de publications des résultats trimestriels intervenue cette semaine en porte déjà la trace.

Les dernières statistiques d'activité publiées dans la zone euro sont par ailleurs peu reluisantes. L'indice PMI Composite des directeurs d'achat, combinant à la fois les prévisions d'activité dans le domaine manufacturier et dans les services, est ressorti en juillet à 50,1 points, un niveau inférieur aux attentes. Pour rappel, un passage sous le seuil des 50 points serait synonyme d'un début de contraction de l'activité. Ces données sont confirmées par une nette dégradation du climat des affaires en juillet en France et en Allemagne. Il n'y a encore pas si longtemps, ces signes de ralentissement de la croissance auraient été bien accueillis par la Bourse puisqu'ils renforcent les chances de voir la BCE hâter son processus de baisse des taux directeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, pour la simple raison que pour la première fois depuis de nombreuses années, cette faiblesse de la croissance a un impact visible sur les publications de résultats des sociétés cotées.

A la Bourse de Paris, les quatre plus fortes baisses de la semaine, comprises entre 15 et 10 %, sont en effet directement liées à des déceptions sur les performances trimestrielles des sociétés concernées. C'est le cas de STMicroelectronics qui a revu une deuxième fois à la baisse ses perspectives de bénéfices annuels. Mais aussi de Kering, ayant vu son résultat opérationnel reculer de 42% au premier semestre. Les deux grands constructeurs automobiles de la cote, Stellantis et Renault, ont aussi bu la tasse après avoir fait état d'un recul prononcé de leur résultat net semestriel. Jeudi soir après la clôture, l'équipementier automobile Valeo a de son côté annoncé qu'il revoyait à la baisse ses perspectives de chiffre d'affaires, malgré des résultats semestriels en hausse. Le lendemain matin, c'était au tour de Capgemini de revoir à la baisse ses objectifs de croissance pour 2024. Toutes les publications n'ont pas déçu, Michelin, Vivendi, Vinci, Saint-Gobain, Bouygues, EssilorLuxottica et Hermès International poursuivent sur leur lancée vertueuse, mais les mauvaises surprises l'emportent désormais sur les bonnes.

Dans ce contexte, nous avons continué d'alléger les positions sur à peu près tous nos portefeuilles. Après avoir substantiellement vendu à la mi-juin et à la mi-juillet nous avons procédé ce jeudi à de nouveaux ajustements en prenant nos bénéfices sur la totalité de nos actions Renault et en liquidant celles détenues sur STMicroelectronics. La moins-value enregistrée sur cette dernière opération a hélas largement dépassé les gains obtenus sur Renault. L'ouverture en forte baisse d'Eramet nous a également contraint de couper la position résiduelle de 50 titres que nous détenions encore sur le groupe minier français ayant fait état d'une perte de 41 millions d'euros au cours du premier semestre. Nous avons par ailleurs légèrement écrêté les positions sur la sélection ISR/PEA d'une dizaine de pourcents environ. Et surtout réduit encore un peu plus notre exposition sur notre sélection Monde en vendant 100 parts de l'ETF Amundi S&P500 PEA, 100 autres parts de celui investi sur le secteur de l'assurance en Europe (Amundi Stoxx 600 INS) et 50 parts du tracker Amundi Euro Stoxx Bank. Ces arbitrages portent leurs fruits puisque les graphiques ci-dessus montrent que notre sélection de fonds ISR/PEA et Monde composée d'ETF internationaux diversifiés échappent à une baisse désormais prononcée de 8,18% du CAC 40 sur les trois derniers mois. Nos deux sélections d'actions en direct résistent mieux que l'indice général de la Bourse de Paris, mais elles n'échappent pas à la baisse : l'Offensif enregistre un repli limité à 3,6% sur trois mois, mais la sélection Défensive cède 5,26%. Cette dernière est toujours affectée par le secteur du luxe dont la part a pourtant été fortement réduite.

Quelle stratégie pour le début du mois d'août ? La multiplication des mauvaises surprises reste le fait le plus marquant des premières publications semestrielles. Depuis le début de 2022, les périodes de communication des résultats suscitaient des inquiétudes, mais nos entreprises parvenaient chaque fois à agréablement surprendre le marché par leur capacité à faire progresser leurs marges en dépit du ralentissement de la croissance des chiffres d'affaires. Aujourd'hui de nombreuses sociétés confrontées à un augmentation de leurs coûts d'exploitation et à des baisses d'activité plus prononcées ne parviennent pas à délivrer les résultats conformes aux attentes du marché. Ces déceptions qui affectent autant les activités industrielles que les services font craindre un mouvement de révision à la baisse des anticipations de profits sur un certain nombre de grands groupes de la cote parisienne. Les valeurs françaises ne sont pas les seules concernées, les désengagements observés au cours de ces dernières semaines sur les valeurs du Nasdaq se poursuivent. Là aussi les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises, mais les déceptions intervenues lors de la publication des performances trimestrielles de certains géants du secteur, comme Tesla, Alphabet ou Apple, mettent en lumière la question de la trop forte valorisation des valeurs technologiques au regard de leur réel potentiel bénéficiaire. Des signes de tensions se font également sentir sur le marché du crédit avec un écartement des « spreads » de taux constaté entre les obligations à haut rendement et les emprunts privés de premier rang. Les importants désengagements auxquels nous avons procédé au cours de ces dernières semaines nous paraissent suffisants pour faire face au « coup de mou » que traversent aujourd'hui les marchés. Dans les semaines à venir, nous resterons attentifs au suivi des publications de résultats qui constituent à ce jour la principale variable d'ajustement des cours. Sans amélioration notable sur ce sujet, il paraît difficile de franchement revenir à l'achat.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine