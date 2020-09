La crainte d'un Brexit sans accord pèse sur la livre

(AOF) - Au cours de la semaine écoulée, la livre sterling a reculé de près de 4% à 1,0801 euro, soit son plus bas niveau depuis mars dernier, pénalisée par la perspective d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, aux conséquences pratiques, économiques et sociales incertaines. Mercredi dernier, le gouvernement britannique a en effet créé une nouvelle crise en présentant un projet de loi remettant en cause certains aspects de l'accord de retrait conclu en janvier.