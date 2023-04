La couronne suédoise progresse face à l'euro

(AOF) - La Riksbank, Banque centrale de Suède, a relevé ses taux de 0,5 point de pourcentage à 3,5%. L'inflation, qui était encore à 10,6% sur un an en mars, « continue à être beaucoup trop élevée », indique la Riksbank dans un communiqué. Selon ses prévisions, le taux directeur sera probablement relevé de 0,25 point en juin ou septembre. Suite au relèvement de ces taux, vers 16h, la couronne suédoise gagne 0,63% à 11,38 couronnes pour un euro. En revanche, elle perd 0,35% à 10,27 couronnes pour un dollar.

Ce nouveau resserrement était attendu pour contrer une inflation encore à 10,6% sur un an en mars.

" Après les hausses rapides des taux directeurs au cours de l'année écoulée, la politique monétaire a un effet de resserrement sur l'économie et le Conseil d'administration estime qu'après la réunion d'avril, il sera possible d'ajuster le taux directeur par étapes plus modestes. Toutefois, l'évolution de l'inflation reste très incertaine ", souligne la Riksbank.

En outre, la banque centrale de Suède a relevé à 8,9% sa prévision d'inflation en 2023, contre 8,6% jusqu'à présent, et 4% en 2024.

La Riksbank prévoit désormais un recul du PIB de 0,7% cette année (contre -1,1% jusqu'ici) et table sur une croissance de seulement 0,2% l'an prochain, contre 0,9% dans sa prévision de février.