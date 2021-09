La couronne suédoise proche de l'équilibre après le rendez-vous de la Riksbank

(AOF) - En fin d'après-midi, l'euro s'effrite de 0,10% à 10,16 couronnes suédoises. Le grand rendez-vous monétaire de la Banque centrale suédoise n'a pas réservé de surprise. La Riksbank a en effet maintenu son principal taux directeur à 0% et dit qu'elle prévoyait de le maintenir à ce niveau dans les années à venir. Malgré une reprise économique solide et la hausse plus forte que prévu de l'inflation qui l'accompagne, l'institution ne semble pas pressée de retirer son soutien à l'économie suédoise.