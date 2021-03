La couronne norvégienne soutenue par le pétrole et des spéculations de hausse des taux

(AOF) - La couronne norvégienne a progressé de 1,03 % à 0,0991 euro cette semaine. La devise a été soutenue par la progression des cours du pétrole et du gaz, dont la Norvège est un important exportateur, et par des spéculations concernant un resserrement monétaire intervenant dès cette année. L'économie norvégienne s'est en effet montrée plus résiliente que prévu face à la crise du Covid-19 et l'inflation a accélérée à 3,3 % en février, soit bien au-dessus de la cible de 2 % visée par la Norges Bank, la Banque centrale du pays.