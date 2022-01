La couronne norvégienne monte, vers un tour de vis monétaire en mars

(AOF) - La banque centrale norvégienne (Norges Bank) a maintenu aujourd’hui sans surprise son principal taux d'intérêt directeur à 0,5 %. Elle a toutefois indiqué qu’elle devrait le relever en mars prochain. « Sur la base de l'évaluation actuelle par le Comité de politique monétaire sur les perspectives et l'équilibre des risques, le taux directeur sera très probablement relevé en mars », a ainsi déclaré Øystein Olsen, le gouverneur de la Norges Bank. En fin d'après-midi, la devise nordique progresse de 0,29 % à 0,1007 euro.

