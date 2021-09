La couronne norvégienne au plus haut depuis fin juin face à l'euro

(AOF) - Cette semaine, la couronne norvégienne a inscrit en séance un plus haut depuis fin juin à environ 0,0989 euro. La devise a profité de la progression des cours du pétrole (environ +3% pour le baril de Brent sur 5 jours) dont la Norvège est un important exportateur. La couronne a également grimpé alors que doit avoir lieu la semaine prochaine la réunion de la Banque centrale norvégienne. Les économistes anticipent un relèvement des taux directeurs de la Norges Bank, ce qui est traditionnellement un facteur de soutien pour une devise.

