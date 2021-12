La courbe des taux va s'aplatir, notamment aux Etats-Unis, prévoit abrdn information fournie par AOF • 23/12/2021 à 16:18



(AOF) - Pour Nicholas Kordowski, responsable de la recherche obligataire chez abrdn, il ne faut pas se focaliser excessivement sur l'inflation et les taux d'intérêt ou sur un marché national particulier, mais d'aborder l'ensemble des problèmes et des économies, qu'elles soient développées ou émergentes. Dans ses "perspectives 2022 pour les marchés obligataires", l'économiste prévoit de conserver sa position prudente à l'égard des marchés émergents.



Selon lui, il est probable que la Chine mette du temps à se remettre de sa récente purge de désendettement et, par conséquent, il prévoit que sa croissance sera plus lente en 2022 que ce que les prévisions du consensus suggèrent.



abrdn prévoit un environnement favorable au dollar américain en raison de l'accélération de la croissance des marchés développés (DM), de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed et de l'explosion de volatilité qui soutiendra le dollar en tant que monnaie "sans risque".



Combinés à de nouvelles hausses des taux d'intérêt, ces facteurs signifient que les marchés émergents devraient rester sous pression et poursuivre leur récente sous-performance relative.



Toutefois, le deuxième trimestre 2022 pourrait constituer un bon point d'entrée pour une exposition supplémentaire aux marchés émergents, compte tenu de nos prévisions en matière de rendement et de taux d'intérêt.



"Plus généralement, nous pensons toujours que les taux à long terme resteront à des niveaux relativement bas en raison des niveaux d'endettement élevés dans les pays du G10 mais que, face à la vigueur de la reprise et de l'inflation et à des politiques monétaires moins accommodantes, les taux courts vont devoir remonter et la courbe des taux s'aplatir, notamment aux Etats-Unis", écrit Nicholas Kordowski.



"Enfin, pour en revenir à l'inflation, il convient de mettre les choses en perspective. La gravité de la poussée inflationniste actuelle se traduit par l'expression "stagflation" qui revient dans l'usage courant pour la première fois depuis près de 50 ans. Mais il est tout aussi important de se rappeler que son retour a été provoqué par un choc de l'offre d'une ampleur sans précédent. Dans ces circonstances, il est tout simplement trop tôt pour dire si l'épisode actuel d'inflation est simplement léger et transitoire ou plus sérieux et durable..", conclut l'économiste.